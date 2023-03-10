Kayseri afet bölgesi ilan edildi mi? Kayseri afet bölgesi mi, edilmedi mi?

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4.8 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili olarak, "Depremlerin aralıklı olarak devam ettiğini, bundan da huzursuz olunduğunu ilettik" dedi. Peki, Kayseri afet bölgesi ilan edildi mi, edilmedi mi? Kayseri afet bölgesi mi?

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte sabaha karşı 4.8 şiddetindeki depremin meydana geldiği Karpuzseki Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Kayseri'nin afet bölgesi için başvuruları yaptıklarını ve bu çerçevede değerlendirilmesini beklediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Biz bilgilerimizi ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bugün de yine aynı şekilde ilettik. Depremlerin aralıklı olarak devam ettiğini, bundan da huzursuz olunduğunu, ister istemez hasarlı binalarla ilgili tedirginlikler oluştuğunu, bir mağduriyetin oluşmaması ve bununda istismar edilmemesi için devletimizin üzerine düşeceğini yapacağından hiç şüphem yok. Müsterih olun. Devlet yara sarmak ve vatandaşını korumak için var. Devlet insanların birliği ve beraberliği için var. Kayseri'de de bu birliğin ve beraberliğin en güzel timsali olan bir şehir. Değerlerine, bayrağına, vatanına ve milletine bağlı bir şehir. Bir mağduriyet oluşturmaz diye umuyor ve inanıyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Takip ediyoruz. Müsterih olun. Eğer öyle bir sıkıntı olursa biz belediyeler olarak vatandaşlarımızın emrindeyiz ve hizmetindeyiz ama afat çerçevesi içerisinde değerlendirilmesini de bekliyoruz. O mantık içerisinde süreci daha kısa zamanda çözmek adına" ifadelerini kullandı. Peki, Kayseri afet bölgesi ilan edildi mi? Kayseri afet bölgesi mi?

Kayseri afet bölgesi ilan edildi mi?

Kayseri’nin Hacılar İlçesi’ne bağlı Karpuzsekisi mahallesinde deprem sonrası incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Başkan Büyükkılıç kameralar karşısında yaptığı görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kayseri’nin afet bölgesi ilan edileceği bilgisini aldı ve Kayseri halkına duyurdu.