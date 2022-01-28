Kaymakamlıktan yardım isteyen yaşlı adamın ölü bulunmasına soruşturma

Mersin'in Aydıncık Kaymakamlığı, yardım talebinde bulunan yaşlı vatandaşın evinde ölü bulunmasıyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Aydıncık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde 'Donuyorum beni kurtarın diye çırpınan vatandaş hayatını kaybetti' şeklinde haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, haberde adı geçen şahsın 14 Ocak 2021 tarihinde yüksek tansiyon, diyabet ve yüzde 65 görme engeli gibi rahatsızlıkları olduğunu ve ailesinin kendisi ile ilgilenmediğini beyan ederek bir bakım merkezine yerleştirilmeyi talep ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine ilimizde bulunan özel bir bakım merkezine yerleştirilmiştir. Daha sonra 2 Nisan 2021 tarihinde bakım merkezine dilekçe vererek kendi ihtiyaçlarını giderebildiğini, bakım merkezinde kalmak istemediğini, bakım merkezinden ayrılmak istediğini beyan ederek Aydıncık ilçesinde bulunan kendine ait iki katlı evine dönmüş, bu süre zarfında kendi evinde yaşamını sürdürmüştür" denildi.

Söz konusu şahsın muhtar vasıtasıyla Aydıncık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na tekrar başvurarak yeniden bir bakım merkezine yerleştirilme talebini ilettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Talep üzerine Silifke Sosyal Hizmet Merkezi tarafından gerekli çalışma yapılırken şahsın kendi evinin altında bulunan dükkanda vefat ettiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili gerekli adli ve idari işlem başlatılmış olup, şahsın ölüm sebebi ise otopsi sonucunda belli olacaktır."