0
12
0
1
0
0
0
0

Kaymakamlara FETÖ soruşturması

Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Erzincan ve Tunceli'de 9 ilçe kaymakamı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alındı.

Kaymakamlara FETÖ soruşturması
08 Eylül 2020 Salı 00:29

Türkiye genelinde bugün çok sayıda kaymakam Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alındı.

BATMAN'DA 2 KAYMAKAM

Batman'da Sason ilçesinin kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri ilçesinin kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları öğrenildi.

Kaymakamlara FETÖ soruşturması #1

ERZURUM'DA 3 İLÇE KAYMAKAMI GÖREVDEN ALINDI

Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞINI BİZ BİLİYORUZ"

Vali Memiş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 35 civarında kaymakamlarla ilgili FETÖ soruşturma yapıldı. Bizim de üç ilçemizde Narman, Uzundere, Hınıs kaymakamları görevden uzaklaştırıldı. Bu idari bir tedbir, bu mücadele devam ediyor. İrtibatı kesip kesmediğini tespit ediyorlar. Bende kesin bilgiler var ama paylaşamam. Soruşturma devam ediyor neden görevden uzaklaştırıldığını biz biliyoruz, devlet olarak yani pes doğrusu. Özel bir çalışma. Biz istiyoruz ki hiç kimse bu tür şeylere bulaşmasın. Devletin içine sızmış manevi duygularımızı rencide eden bir yapılanma bu mücadele sonuna kadar devam edecek bu devlet büyük bir devlet temizlendikçe güçleniyoruz. Dünya beşten büyüktür diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Pandemiye rağmen üreten bir ülke var, sürekli tüketen bir devlet yok. Daha iyiye gideceğiz, bu tür operasyonlar temizlendikçe daha da güçleneceğiz. Mülki idare, yargıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, emniyet, jandarma da operasyonlar oluyor, olmaya devam edecek henüz gözaltı yok”

ŞANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI

Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü ilçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın da açığa alındığı öğrenildi.

Kaymakamlara FETÖ soruşturması #2

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakamlara FETÖ soruşturması #3

ERZİNDAN'DA ÇAYIRLI İLÇE KAYMAKAMI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Erzincan’da da 31.08.2018 tarih 2018/157 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çayırlı’ya Kaymakam olarak atanan Ömer Büyükergene, bugün görevden alındı.

Kaymakamlara FETÖ soruşturması #4

TUNCELİ'DE DE İKİ İSİM ALINDI

Tunceli'de ise 3 yıldır vali yardımcılığını yapan Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, haklarında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamından görevden alındı.

Görevden alınan Akın Zor'un yerine Niğde'nin Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, Menderes Topçuoğlu'nun yerine ise Isparta Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin atandı.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber