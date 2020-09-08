Kaymakamlara FETÖ soruşturması

Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Erzincan ve Tunceli'de 9 ilçe kaymakamı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alındı.

Türkiye genelinde bugün çok sayıda kaymakam Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alındı.

BATMAN'DA 2 KAYMAKAM

Batman'da Sason ilçesinin kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri ilçesinin kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları öğrenildi.

ERZURUM'DA 3 İLÇE KAYMAKAMI GÖREVDEN ALINDI

Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞINI BİZ BİLİYORUZ"

Vali Memiş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 35 civarında kaymakamlarla ilgili FETÖ soruşturma yapıldı. Bizim de üç ilçemizde Narman, Uzundere, Hınıs kaymakamları görevden uzaklaştırıldı. Bu idari bir tedbir, bu mücadele devam ediyor. İrtibatı kesip kesmediğini tespit ediyorlar. Bende kesin bilgiler var ama paylaşamam. Soruşturma devam ediyor neden görevden uzaklaştırıldığını biz biliyoruz, devlet olarak yani pes doğrusu. Özel bir çalışma. Biz istiyoruz ki hiç kimse bu tür şeylere bulaşmasın. Devletin içine sızmış manevi duygularımızı rencide eden bir yapılanma bu mücadele sonuna kadar devam edecek bu devlet büyük bir devlet temizlendikçe güçleniyoruz. Dünya beşten büyüktür diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Pandemiye rağmen üreten bir ülke var, sürekli tüketen bir devlet yok. Daha iyiye gideceğiz, bu tür operasyonlar temizlendikçe daha da güçleneceğiz. Mülki idare, yargıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, emniyet, jandarma da operasyonlar oluyor, olmaya devam edecek henüz gözaltı yok”

ŞANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI

Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü ilçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın da açığa alındığı öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

ERZİNDAN'DA ÇAYIRLI İLÇE KAYMAKAMI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Erzincan’da da 31.08.2018 tarih 2018/157 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çayırlı’ya Kaymakam olarak atanan Ömer Büyükergene, bugün görevden alındı.

TUNCELİ'DE DE İKİ İSİM ALINDI

Tunceli'de ise 3 yıldır vali yardımcılığını yapan Akın Zor ile Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, haklarında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamından görevden alındı.

Görevden alınan Akın Zor'un yerine Niğde'nin Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, Menderes Topçuoğlu'nun yerine ise Isparta Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin atandı.