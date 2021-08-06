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Katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı

Katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı Katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı.Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
06 Ağustos 2021 Cuma 12:23

OTOBÜSE ÇARPTI

Manisa'nın Soma ilçesinde TIR'ın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

6 yolcu kaza yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

TOPLAM 50 KİŞİ VARDI

Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.

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