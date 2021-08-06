Katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı Katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı.Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

OTOBÜSE ÇARPTI Manisa'nın Soma ilçesinde TIR'ın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. YOLCU OTOBÜSÜ İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı. 6 yolcu kaza yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. TOPLAM 50 KİŞİ VARDI Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.