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Katil Şırınga Çikolata Hakkında Ceza Belli oldu

Katil Şırınga Çikolata Hakkında Ceza Belli oldu

Katil Şırınga Çikolata Hakkında Ceza Belli oldu
06 Şubat 2020 Perşembe 19:14

Katil Şırınga Çikolata Hakkında Ceza Belli Oldu

 Geçtiğimiz aylarda  yaşana o üzücü olayın ardından Görevden alınan okul yönetimi, , okul yöneticiliği görevlerinin sonradan alınması, 12 ay süreyle kademe atlama , maaştan kesme cezasına çarptırılarak görev bölgelerinin farklılaştıırılmasına hüküm verildi
İlköğretim ilk sınıf talebesi Mert Yağız K.'nin yaşamını yitirdiği durumun ardından yapılan idari soruşturmayla işinden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler ile alakalı , yöneticilik görevlerinin kendilerinden alınması, ve 12 ay zamanla kademe ilerleme, maaştan kesme cezasına çarptırlıarak görev yerlerinin farklılaştırılmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Aralık 2019 senesi içerisinde Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda gerçekleşen olay ın ardından Bakanlıkça gerçekleşen idari soruşturma bitti.

Soruşturmanın sonlanmasında , durumun ardından görevden alınan okul yönetimi ve buna bağlı çalışma arkadaşları konusunda , okul yöneticiliği işlerine son verilmesine , 1 yıl zamanla  kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası na çarptırılarak görev bölgelerinin farklılaştırılmasına karar verildi.

Bakanlık tarafınca durum ile alakalı adli sürecin büyük hassasiyetle yakından izlendiği duyuruldu .

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #şırıngalı çikolata #Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi
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