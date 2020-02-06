Katil Şırınga Çikolata Hakkında Ceza Belli oldu
Katil Şırınga Çikolata Hakkında Ceza Belli Oldu
Edinilen bilgiye göre, 10 Aralık 2019 senesi içerisinde Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda gerçekleşen olay ın ardından Bakanlıkça gerçekleşen idari soruşturma bitti.
Soruşturmanın sonlanmasında , durumun ardından görevden alınan okul yönetimi ve buna bağlı çalışma arkadaşları konusunda , okul yöneticiliği işlerine son verilmesine , 1 yıl zamanla kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası na çarptırılarak görev bölgelerinin farklılaştırılmasına karar verildi.
Bakanlık tarafınca durum ile alakalı adli sürecin büyük hassasiyetle yakından izlendiği duyuruldu .
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