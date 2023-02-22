Katar, depremzedelere yardım taşıyan 9 uçak daha gönderdi

Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla insani yardım malzemelerini havadan ve denizden Türkiye'ye ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye asrın felaketinde yaraları sarmaya çalışıyor...

Depremin etkilediği 11 ile tüm dünyadan yardımlar yağdı.

Birçok ülkeden yardımlar devam ederken; Katar, Türkiye'deki depremzedelere insani yardım malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

"Hava yardım koridoru" aracılığıyla Türkiye'ye destek sağlayan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait C-17 ve C-130 tipi askeri uçaklar, farklı kurum ve kuruluşlardan gönderilen yardımları İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na taşıyor.

Katar'dan havalanan uçaklar, son günlerde geçici barınma alanlarındaki depremzedelerin kişisel temizlik ihtiyaçlarına yönelik malzemeler getiriyor.

9 uçakla mobil tuvalet ve banyo gibi malzemeler geldi

Haftanın ilk üç gününde toplam 9 askeri uçaktaki mobil tuvalet ve banyo gibi insani yardım malzemeleri, İncirlik Hava Üssü'nde tırlara yüklenerek depremden etkilenen illere kara yoluyla gönderildi.

"Türkiye'yi çok seviyoruz, zor günlerinizde her zaman yanınızdayız"

Katar Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'deki görev komutanı Yarbay Hamad Al Hajri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu belirten Hajri, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Zor günlerinizde her zaman yanınızdayız. Teşekkür edilmesi gereken bir durum değil, görevimizi yapıyoruz." dedi.

Yarbay Hajri, deprem bölgesine desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

6 gemiyle de 1400 konteyner ev gönderiyor

Katar, daha önce de 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini açıklamıştı.

Katar tarafından depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adedi, kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye gönderilmeye başlanmıştı.