Kastamonu, Bartın ve Sinop afet bölgesi ilan edildi

Türk Lirası için 2020 son derece çalkantılı geçti. 2020 yılı sonbaharına kadar hızla değer kaybeden ve dolar ile Euro başta olmak üzere hemen hemen bütün para birimleri karşısında tarihinin en düşük seviyelerini gören TL; ekonomi yönetiminin değişmesi ve akabinde alınan kararlar ile bir miktar toparlandı. Türk Lirası dünyada kaçıncı sırada 2021 dünya para sıralaması listesi içeriğimizde ülke para birimlerinin dolar cinsinden karşılaştırılması şeklinde verilmiştir.