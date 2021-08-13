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Kastamonu, Bartın ve Sinop afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Kastamonu, Bartın ve Sinop afet bölgesi ilan edildi
13 Ağustos 2021 Cuma 17:59

Batı Karadeniz'i esir alan sel felaketinin ardından Kastamonu'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede incelemelerde bulundu.

İlk olarak selin etkilendiği ilçelerden biri olan Abana'ya gelen ve burada "Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız" mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Bozkurt ilçesine geçti.

KASTAMONU, BARTIN VE SİNOP AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Burada kendisini dinleyen selzedelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen haberi verdi.

Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim, ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten ve milletimizi de bu gelişmelerden kurtarsın." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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