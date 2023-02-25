Kasko ve Trafik Sigortası Deprem Nedeniyle Araç Hasarlarını Karşılar mı? Depremde hasar gören evler için nereye başvurulur?

Trafik Sigortası Deprem Nedeniyle Araç Hasarlarını Karşılar mı?, Kasko Deprem Sonucu Oluşan Hasarları Karşılar mı?, DASK Ne Kadar Sürede Tazminat Ödemesi Yapar? peki oluşacak herhangi bir depremde yıkılacak binanın DASK Hasarın Ne Kadarını Öder? Depremde hasar gören evler için nereye başvurulur?

Trafik sigortası Deprem Sonucu Oluşan Hasarları Karşılar mı?

Depremde enkaz altında kalan otomobilin hasarını, DASK, kasko veya trafik sigortası ödüyor mu? Aracı depremde pert olan araçlar araştırıyor...

Trafik sigortası kendi aracınızdaki hasarları değil kaza sonucu karşı tarafın hasar masraflarını karşılar. Bu açıdan zorunlu trafik sigortası deprem sonucu aracınızdaki masrafları ödemez.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA İLAVE PRİM KALDIRILDI

OHAL ilan edilen illerde zorunlu trafik sigortası poliçelerinde poliçenin zamanında yenilenmemesi nedeniyle sürprim (ilave prim) uygulanmayacak.

DEPREM BAHANESİYLE KASKO YAPMAYAN ŞİRKETLERE UYARI

Bazı sigorta şirketlerinin deprem riskini bahane ederek kasko yaptırmak isteyen yurttaşları geri çevirdiği bildirildi. Tüketiciler Birliği, bu uygulamaların CİMER'e şikayet edilmesini istedi.

Kasko Deprem Sonucu Oluşan Hasarları Karşılar mı?

Kasko sigortasının deprem sonucu zararları karşılaması poliçe kapsamına göre değişmektedir. Eğer kasko poliçesinde deprem teminatı var ve muafiyetsizse hasar masrafları %100 şekilde karşılanır. Kasko deprem muafiyeti olan poliçelerde ise hasar ödemesinde kesinti yapılır. Yani örneğin poliçenizde %5 deprem muafiyeti uygulandıysa deprem sonucu aracınız pert olduğunda hasar ödemesini %5 kesinti ile alabilirsiniz.

Bazı kasko poliçelerinde doğal afetler tamamen kapsam dışıdır. Mini kasko gibi dar kapsamlı ürünlerde deprem teminatı olmayabilir, bu durumda hasar ödemesi alınamaz.

Bu açıdan kasko poliçenizin deprem teminatı ve muafiyet durumunu hasar ödeme süreçlerini değiştirecektir.

TEMİNATTA YOKSA ÖDEME YAPILAMIYOR

Eğer kasko poliçelerinde deprem, sel, dolu, fırtına, taşkın, şiddetli yağış gibi afetler kapsam dışıysa ya da sadece deprem kapsam dışı bırakılmışsa hasar ödemesi alınamaz. Mini kasko gibi dar kapsamlı ürünlerde deprem temitat dışı bırakılabiliyor.

POLİÇE YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ UZATILDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), OHAL ilan edilen illerde uygulanacak tedbirlerde ve alınan kararlarda değişikliğe gitti.

Duyuruda yürürlükteki poliçelerin prim ödenmese dahi 8 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Dask ve Konut Sigortaları Hakkında

Depremde hasar gören evler için nereye başvurulur?

Deprem sonrası hasar oluşan evlerin hasar tespiti için;

ALO 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı telefonu

Depremin olduğu şehrin belediye telefonu

Depremin olduğu şehrin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü telefonu

İlçe kaymakamlıkları

DASK’ın ALO 125 telefon hattı

İlgili kurumları arayarak hasar tespit ve sonrasındaki işlemler için bilgi alabilirsiniz.

DASK’a Hasar Başvurusu Nasıl Yapılır?

DASK’a hasar ihbarlarınızı ALO 125’i arayarak, e-devlet ve www.dask.gov.tr internet sitelerinden yapabilirsiniz. Hasar ihbarında bulunduktan sonra cep telefonlarınıza SMS ile başvurunuzun yapıldığına dair bildirim gelecektir. DASK kurumunun görevlendirdiği sigorta eksperleri binanızdaki hasarı tespit eder ve tazminat ödeme süreci başlatılır.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Hangi Hasarları Kapsar?

Depremin binaya verdiği zararlar ve deprem sonucu konutta yangın çıkması, patlama olması ve yer kayması sonucu binada oluşabilecek hasarlar kapsam altındadır. Konut içerisindeki eşyaların zarar masrafları DASK kapsamında değildir.

DASK Hasarın Ne Kadarını Öder?

DASK konutunuz için belediyelerin belirlediği rayiç yani piyasa değerinin tamamını ödemez, konutun yeniden inşa edilme bedelini öder. 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren hala geçerli olan bu tutar metrekare başına (betonarme için) 3.016 TL’dir. Konutunuzun metrekaresine göre belirlenen ve poliçenizde yazan tazminat tutarı ödenecektir.

Konutunuz tamamen yıkıldıysa veya oturulamayacak şekilde orta ya da ağır hasar aldıysa DASK sigortasının bir konut için ödeyeceği en üst limit 640 bin TL’dir. Konutun metrekaresine göre ödenecek tazminat tutarı değişmektedir.

DASK Ne Kadar Sürede Tazminat Ödemesi Yapar?

Yasal ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tazminat tutarı hemen ödenmektedir. Hasar tespitinden sonra ödeme yapmak için belirli bir süre beklenmez.

Binada/Apartmanda Her Dairenin DASK’ı Yoksa Hasar Nasıl Ödenir?

Bir apartmanda her dairenin DASK sigortası olmayabilir, böyle bir durumda deprem sigortası olan dairelere kendi poliçe kapsamlarında hasar tazminatları ödenir.

Konut sigortası deprem hasarını karşılar mı?

Konut sigortasının deprem hasarını karşılama kapsamı, poliçe teminatlarına bağlıdır. Eğer konut sigortasında deprem teminatı var ise, deprem sonucu oluşan zararlar kapsam dahilindedir. Bina ve eşya hasarları olarak ayrı ele alalım.