Kartal'da hemşireyi öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Aile sağlığı merkezinde hemşire olan Ömür Erez’i silahla başından vurup öldüren Rahmi Uygun ifadesinde "Gönül ilişkimiz vardı, beraberken verdiğim 200 bin lira borcumu istemeye gittim" dedi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.

İFADESİNDE GÖNÜL İLİŞKİLERİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti.

"BERABERKEN BORÇ VERDİĞİM 200 BİN LİRAMI GERİ ÖDEMEDİ"

Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

"RENCİDE EDİCİ KELİMELER KULLANDI, KENDİMİ KAYBETTİM"

Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Beni rencide edecek kelimeler kullandı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor.