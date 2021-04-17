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Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada

Esenyurt'ta karısını takip ettiği ve bir süredir taciz ettiği iddia edilen şahsı yakalayan öfkeli eş, yakınlarıyla birlikte şahsa tekme tokat dayak attı. Tacizci olduğu ileri sürülen kişi olayın ardından polis ekiplerine teslim edilirken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada
17 Nisan 2021 Cumartesi 11:21

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre bir süredir kadın, tanımadığı bir şahıs tarafından taciz ediliyordu. Kadın durumu eşine ve çevresindekilere anlattı.

KARISINI TAKİP EDERKEN YAKALADI

Öfkelenen koca, karısını takip eden adamı sokak ortasında tekrar takip ederken yakaladı. Tacizci olduğu ileri sürülen adamı sokak ortasında öfkeli koca ve yakınları tekme, tokat ve yumruklarla darp etti. Tacizci ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek şikayet üzerine gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, tacizci olduğu söylenilen şahısla karşılaşılması ve sonrasında yaşanan tekme tokat kavga anları yer aldı.

Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada

Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada

Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada

Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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