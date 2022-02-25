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Karın ve bel bölgesindeki yağları yakan meyve 4 günde bel çevresindeki yağları yok ediyor!

Sadece birkaç haftada Muz yiyerek sindirim sisteminizi güçlendirip vücudunuzun nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Oysaki diğer diyetler enerjinizi düşürebilir. Muz diyetindeki en önemli şey sizi hem beslemesi, hem enerji vermesi hem de tok tutması. 4 gün boyunca süt, su ve muz tüketerek kilo verebilirsiniz.

Karın ve bel bölgesindeki yağları yakan meyve 4 günde bel çevresindeki yağları yok ediyor!
Ömer
Ömer
25 Şubat 2022 Cuma 12:02

Muz diyeti vücudunuzdaki fazla ödemin atılmasını sağlayarak tartıda 3 – 4 kilo daha az görünmenizi sağlayacak. Daha etkili bir şekilde kilo vermek istiyorsanız beslenme düzeninizi değiştirerek sağlıklı beslenmeyi öğrenerek yaşam şekli haline getirmeniz önemli. Bu sayede kilo alıp vermekten kurtularak her zaman ideal kilonuzda olacağınızı unutmayın.

Muzun sağlığımıza ne gibi yararları vardır?

Sağlığınıza olan katkıları saymakla bitmez.

Stresi azaltmaya yardımcı yiyecekler arasında olup, içeriğindeki triptofan uykuya neden olan özelliğiyle rahat bir uykuya zemin hazırlar.

Serotonin salgısını destekleyen triptofan içeriği sayesinde iştahı azaltır.

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Lif içeriğinin yüksek olması bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Hücrelerin yenilenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

Muzun cilde faydaları arasında yer alan nemlendirme özelliği potasyum içeriğinden, cilde parlaklık verme özelliği ise sahip olduğu vitamin ve minerallerden gelir.

SINIRSIZ ENERJİ SAĞLAR

Muz içeriğinin %74’ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor.

Muzdaki karbonhidrat size sınırsız enerji sağlar. Mesela vücut geliştirenler ve spor yapanlar, spora gitmeden önce muz yerler.

Muz diyetine başlama

4 gün boyunca süt, su ve muz tüketeceksiniz. Muzun rengi veya olgunluğu farketmiyor. Smoothie bile yapabilirsiniz. Kurutup çerez olarak da yiyebilirsiniz. Her öğünde üç muz yemeniz gerekiyor. Vücudunuz zamanla buna alışacak.

Muz diyeti yapmaya başladığınızda neler oluyor

Vücudunuz dört gün boyunca toksinlerden arınmaya başlayacak. Bu süreçte bol bol su için ve endişelenmeyin. Muzda mutluluk hormonu olan serotonin olduğundan hem ruh haliniz değişmeyecek hem de bel çevresinden yağ yakmaya başlayacaksınız.

Bu Diyeti ilk duyduğunuzda başta şüpheci yaklaşabilirsiniz. Ancak kilo vermeye başlayınca işe yaradığını fark ettiğinizde sizlerde paylaşmak isteyeceksiniz


Kaynak: Kamu Saati Özel
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