Kargolar ne zaman açılacak? 13 Temmuz Çarşamba kargolar açık mı kargo gelir mi?

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?, 3 Temmuz Çarşamba ptt kargo çalışıyor mu?, Kamu kurum ve kuruluşları 18 Temmuz Pazartesi günü açılacak. Ancak kargo şirketlerinin pek çoğu yalnızca kurban bayramında çalışmıyor. Bu sebeple bayram bitimi, 13 Temmuz Çarşamba günü bazı kargo şirketlerinin hizmet vermesi bekleniyor.

Ayrıca 15 Temmuz Cuma günü de kargo şirketlerinin bazılarının hizmet vermesi bekleniyor. Kargo gönderimi yapacaksanız; öncelikle tercih ettiğiniz kargoyu 13 Temmuz Çarşamba günü arayarak mesai saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo şirketleri arefe günü öğleden sonra tatile girdi. Kargo hizmetleri 13-14 Temmuz'da devam edecek. 15 Temmuz resmi tatilinde ise kargolar kapalı olacak.

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

PTT, 8 Temmuz Cuma arefe günü öğleden sonra tatile girdi. Resmi tatil günlerinde kapalı olan PTT 13-14 Temmuz'da açık olacak.

Yurtiçi kargo NE ZAMAN AÇILACAK?

Yurtiçi Kargo bayram sonunda hangi gün şubelerin yeniden açılacağı konusunda bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı süresince (9-12 Temmuz) tüm birimlerimiz kapalı olacaktır ve tatil sürecinde kargo dağıtımı yapılmayacaktır. 13 Temmuz tarihi itibariyle ise: tüm birimlerim normal işleyişine devam edecektir" denildi.

Sürat Kargo NE ZAMAN AÇILACAK?

Sürat Kargo'dan yapılan açıklamada, "9 - 12 Temmuz Kurban Bayramı süresince tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 13 Temmuz tarihinden itibaren ise tüm birimlerimiz çalışmalarına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.