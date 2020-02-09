Kargo Şirketleri Çetin Kış Şartları ve 14 Şubat Kaynaklı Aksayacak !!

Kargo Şirketleri Çetin Kış Şartları ve 14 Şubat Kaynaklı Aksayacak !!

Yaklaşan sevgililer günü kaynaklı Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel "Geç teslimat şikayetleri alıyoruz ancak bu da normal. Çünkü kargoların da bir yapısı var. bir kaç özel gün adına günü için yeni bir teşkilat kurmaları da imkansız. Web sitelerinden alışveriş yapan tüketicilerin de bu dönemde sabırlı olmaları gerekiyor. Kargolar 14 Şubat 'tan bir iki hafta sonrası ancak alıcılara tedlim edilebilecek

Geçen sene Sevgililer günü kaynaklı indirimdeki yogun alaka kaynaklı dolayı bu yıl da beklentinin yüksek olduğunu ifade eden Öncel, “Bugün mağazalarda yoğun alışveriş bekliyoruz. Bu indirim şanslı şubat veya efsane 29 şubat , için önümüzdeki hafta ve günler devam edecek. şubat ayının başında oluşan etkinliğe birde sevgililer günü de eşlik etmekte . Bu ay tüketici içinde önemli indirimlere sahne olan bir ay . Uzun süren indirim ler şirketlerin yapılarını olumsuz etkiledi. Geçen yılın Efsane 29 şubat ve buna kıyasla sevgililer günü etkinliği ile kredi kartıyla yapılan harcama tutarı 3.4 milyar lira. Bunun yaklaşık 950 milyonu internet alışverişinden gelmiş. Bu yıl bu rakamı 5 milyar olarak bekliyoruz. Kredi kartı harici nakit satışlarla birlikte bu rakamın 6-6.5 milyar civarında olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

İndirim günlerinden faydalanan insanlarımızın bir kısmi ise kargo sorunu ile boğuşurken kimisi de ürünleri vaktinde hatta daha erken aldığını açıklamakta . Mehmet Ali Birlik, “Kargom erken geldi. Şansıma sanırım. Ama normalde 1-2 sürer, ben 3-4 gün içinde teslim aldım” dedi.

İnsanlarımız içerisinde bulunduğumuz hafta boyunca sevdiklerine en özel en kaliteli ürün çiçek vs araştırıp sipariş verirken bir taraftan da Efsane şubat 5-6-7-8 tarihleri arasında türkiyede neredeyse bütün alışveriş siteleri üzerinde indirim kapmanya adı altında satışlar çok fazla arttı tüketici satıcının yüzü güldü ilerleyen 10 şubat haftası da sevgililer günü için meşgul durumda bu alışverişler tüketici ve web sitelerini mesut etmekte

Birileri varki artarak devam eden talebe ayak uydurmakta zorlanmakta üstelik çetin kış şartlarıda buna tuz biber oldu Kargo şirketleri Şubat ayı içerisinde yapılan alış verişlerde ürünlerin teslimatının aksayacağına değindi!

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