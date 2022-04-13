Kardeşi tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti! 6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası yürekleri burktu

Sakarya'da 6 yaşındaki kardeşi tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Ağabeyinin ölümüne sebep olan çocuğun tabuta dokunduğu anlar ise yürekleri sızlattı.

Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki C.D.'nin oynadığı av tüfeği ateş aldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bu esnada tüfekten çıkan saçmalar C.D.'nin 9 yaşındaki ağabeyi Osman Demir Demirtaş'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemeler neticesinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

KAYMAKAM AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI

Demirtaş için Kocaali Bezirgan Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. 9 yaşındaki çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından mahallenin merkez mezarlığına defnedildi. Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu da Demirtaş'ın acılı ailesini yalnız bırakmadı.

AĞABEYİNİN TABUTUNA DOKUNMASI YÜREKLERİ BURKTU

Öte yandan, Osman Demir Demirtaş'ın ailesi ayakta durmakta zorlanırken, durumdan bir haber olan 6 yaşındaki C.D.'nin ise ağabeyinin tabutuna dokunması yürekleri burktu.