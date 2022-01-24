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Karda yolda kalan vatandaş tepki gösterdi: "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir"

Bağcılar'da akşam saatlerinde araçları ile evine gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Sami Cengiz, "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, 2 saattir yoldayım. Ana yollar açılmıyorsa, neresi açılıyor acaba? Bu hal nedir, rezilliğin halini görüyorsunuz. Bu kadar insan zordurumda, bu kadar insan ne olacak” dedi.

Karda yolda kalan vatandaş tepki gösterdi: "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir"
24 Ocak 2022 Pazartesi 22:49

İstanbul'da gün boyu etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Mesai saati bitimi nedeniyle araçları ile evine gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. Bağcılar Taşocağı Yolu üzerinde trafik nedeni ile araçlar adeta kontak kapattı. Araçlarını yol kenarında bırakan bazı vatandaşların ise yürüdüğü görüldü.

"Rezilliğin halini görüyorsunuz"

Saatlerdir yolda olduğunu ve yakıtının az kaldığını ifade eden Sami Cengiz, “İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, 2 saattir yoldayım. Yolun hali görünüyor, mazotum kalmadı, ben nasıl eve gideceğim onu düşünüyorum. Burası anayol bu nasıl bir çalışmadır. Ana yollar açılmıyorsa, neresi açılıyor acaba? Onu sormak istiyorum. Bu hal nedir? Rezilliğin halini görüyorsunuz. Eğer bu anayol değil de ara yol olsa neyse. Bir araba var mı? Bir tane tuzlama, bir tane kar süpürücü araç var mı? E-5'te aynı otobanda aynı. Allah korkusu olsun insanlarda, bu kadar insan zor durumda bu kadar insan ne olacak” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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