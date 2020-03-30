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Karantina Uygulaması Sürüyor! Bir Köy Daha Karantina Altında
Son dakika Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy Koronavirüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan ve yapılan testler sonucunda köyde yaşayan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışları kapatılarak denetime alınan köyde sağlık ekipleri aralıksız olarak kontrollerini sürdürürken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.
İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, "Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır" denildi.
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