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Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu

Reuters: Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın da cuma günü saat 15.00 da açıklayacağı müjdeninde doğalgazın bulunması olduğu tahmin ediliyor..

Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu
21 Ağustos 2020 Cuma 00:46

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşiş olduğunu belirtti.

"20 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILIYOR"

Ajansa konuşan bir yetkili, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

Geen günlerde Türkiye halkına 'bir müjdesi olduğunu ve cuma günü açıklayacağını' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağı bilginin bu olduğu düşünülüyor.

Karadeniz deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu #1

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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