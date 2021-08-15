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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi AFAD, Kastamonu'da 54, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
15 Ağustos 2021 Pazar 22:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 64'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 54, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Dün sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sel, bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 kayıp ihbarı var" demişti.

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