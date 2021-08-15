Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi

Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Kabine’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir ayın ardından Beştepe'de toplanıyor. Yarın gerçekleştirilecek kritik toplantıda yüz yüze eğitimle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Toplantıda yine corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin ve aşılama çalışmalarının da ele alınacağı belirtiliyor. Kapalı mekanlara aşı olmayanların girişlerinin engellenmesi gibi önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor.