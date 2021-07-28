Karadeniz'de açtığımız gaz kuyuları yanmaya başladı

Canlı bağlantı ile katıldığı Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla yaptığı Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni ile ilk doğalgaz Kanuni gemisinde yakıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de açılan kuyuların ilk olmadığını ve son da olmayacağını belirterek, keşfedilen gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlara seslendi:

"BUGÜN BURADA YANAN ATEŞE İYİ BAKSINLAR"

"Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor.

"BU KUYULAR SON OLMAYACAK"

"Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Artık bu işleri kendi gemimiz, kendi insan kaynağımızla yapıyoruz.

Keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız.

Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik.

"İLK FAZI 2023'E YETİŞTİRMEK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Bugün Türkali-2 kuyusu gaz çıkış testini gerçekleştiriyoruz."