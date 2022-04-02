Karaciğerin Çalışmadığını Gösteren 12 Belirti Şunlar !

Karaciğerde bir sorun olduğu nasıl anlaşılır?, Karaciğer nerede ağrı yapar?, Karaciğer nedir ne işe yarar?, Karaciğer bozulursa ne olur?, Karaciğer hastalıkları kan tahlilinde çıkar mı?, Karaciğer hastalıkları hangi tahlilde belli olur?

Kırmızı güç ama karaciğerin yüzden fazla atılıyor var, Bununla ilgili olarak oğlum olan tek şey insanın kendisini Hasret onları olması karaciğer sirozu karaciğer yağlanması Hepatit B alkolik karaciğer hastalığı bu organa sahip olabileceği hastalıklardan sadece birkaç tanesi çok kritik görevde yer almaktadır.

Karaciğer aşırı biriktiğinde sağlığımıza zarar verebilecek toksinleri vücuttan uzaklaştırmak için gerekli ancak Onun tek işlevi bu değil Ne çok görevinin yanı sıra karaciğer vitaminler Demir glikoz gibi besinleri depolar ve kanın pıhtılaşması için gerekli olan elementleri bağışıklık ve dolayısıyla enfeksiyonlara karşı savunmamız da ilgili diğer elementleri üretir.

Karaciğer hastalıkları kan tahlilinde çıkar mı?

Karaciğerin düzgün işlev sergileyip sergilemediği, bir dizi özel kan testiyle tayin edilebilir. Bu testler sayesinde akut, kronik karaciğer hastalıkları, hepatit, kolestaz (safra tıkanıklığı) gibi sorunlar rahatlıkla teşhis edilebilir.

KARACİĞER HASTALANABİLİR

Ancak karaciğer birçok faktöre bağlı olarak çok sayıda bozulma yaşayabilir. Enfeksiyonlar toksinler hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız yeter karaciğerin bozulmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Genellikle uzun bir süre belirti vermeden ilerler belirti vermeyen bu hastalıklar fark edildiklerinde hasar boyutu yüksek seviyelere ulaşmış olabilir. Şüphesiz karaciğeri korumanın en iyi yollarından biri Bol Su Tüketmek: Karaciğerin temizlenmesinin ve yenilenmesinin en önemli yolu, gün içerisinde en az 6 ile 8 bardak su tüketmektir. Bunun dışında böbrek sağlığı açısından oldukça önemli olan su, vücudun her zaman nemli olmasına destek olur. Su içmek; karaciğerin temizlenmesinin en önemli yoludur.

Karaciğerimiz deki rahatsızlıkların hangileri olduğunu aktaracağız ama kısaca

Karaciğerin görevi nedir?

Karaciğerin görevi nedir Bunu bahsedelim ve daha sonra karaciğerimizin dahası olduğunu gösteren belirtiler neler bunların detayına geçelim. Evet Karaciğerin görevi nedir? Karın boşluğunun sağ üst tarafında yer alan karaciğer vücutta bulunan en büyük organdır. Karaciğer aynı zamanda bir salgı bezidir, hem genişleyebilen hem de kendine yenileme özelliği bulunan karaciğer birçok önemli yaşamsal komisyon üstlenir. Oldukça önemli bir organ olan karaciğerin Başlıca görevleri şunlardır;

Yediğimiz yağları sentezlemek ve depolamak

karbonhidrat depolamak ve salmak

safra yapmak

üre yapmak

bazı ilaç ve maddeleri vücuttan uzaklaştırmak

pıhtılaşma faktörlerini sentezlemek

Karaciğer hasarı belirtileri nelerdir?

Karaciğerin 12 tane belirtisi var. Bunlardan bir tanesi Sizlerde varsa karaciğerinize rahatsızlık olabilir. Hemen bir uzman hekime başvurmanız da fayda var. Peki Bunlar nelerdir?

1- İshal ve bağırsak kanaması

İshal ve bağırsak kanamasıbağlı olarak bağırsak kanaması görebilirsiniz bu durumda doktora müracaat etmenizde fayda var karaciğerin olduğu bölgede yani göğüs kafesinin sağ göğüs çeyreğinde meydana gelir. Karaciğer doğru çalışmadığı zaman o bölgede hassaslık ya da ağrı yaşayabilirsiniz. Aşırı hassas Açabilir taşınabilir ve döküntüler meydana gelebilir. Vücudumuzdaki damarların daha da belirginleşti mi Fark etmekle birlikte sık sık morluklarda Olabilir. Sorun doğru bir şekilde tespit edilip tedavi edilmediği sürece cilt hastalıkları ve kaşınma büyük ihtimalle iyileşmeyecek de ayak ve ayak bileklerinde görülen ilk belirtilerden biridir.

Hastalık kalp yetmezliği ve hormonal dengesizlik ödemin nedenlerinden bazıları dır ödemin Gerçek sebebini öğrenmek için mutlaka bir doktora gitmelisiniz bölgesindeki değişiklikler ya da Ağrı hissediyorsanız Bunun sebebi Karında su birikmesi ya da karaciğer hasarı olabilir karaciğer hasarını en erken sen tonlarından biri karın boşluğunda sıvı toplanması dır Onlardan birine sahip olan hastalar mutlaka doktorda görüşmeli

Sarılık

Parmak uçlarındaki dilimizdeki ve elinizdeki sararma sarılığın göstergesi olan belirtilerdir. Bu hastalık genellikle bilirubinin vücut dokusunda ve kan dolaşımında artmasıyla ortaya çıkar. Eğer bu semt onlara sahipseniz Safra kesesi veya bankaya sorunları da yaşıyorsunuz demektir.

Dışkı rengindeki değişiklik

Dışkı rengindeki değişiklik karaciğerin yeteri kadar safra salgılayamaması sonucu meydana gelir. Dışkı rengi normal ve sağlıklı olan kahverengi yeri de gri bir rengi veya soluk sarı halinde görülebilir. Zaman zaman dışkı renginde değişiklik gözlenmesi normaldir. Ancak sıkılaşıyorsadoktorunuzla görüşmelisiniz.

İdrar rengindeki değişiklikler

böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir Yeteri kadar su içmeniz zorunda bile ekranınızın hala turuncuya yakın koyu bir rengi Varsa bunun potansiyeli nedeni kan dolaşımındaki bir bobinin azalmasıdır sindirim sorunları u kadar önemli bir organ olmasının bir nedeni de besinleri sindirme yardım eden Safrayı desteklemesi karaciğerin ihlası durumunda Hazımsızlık ve İshalde Ateş görülebilir Safra taşları kabızlık karındaki şişlik alkole dayanıksızlık yağdı yemekleri dayanıksızlık ve hassas bağırsak sorunu safranın düzgün resmi diye Torunlar da ortaya çıkar tamamen Biz kapıda kazanmaya ne dersin

iştahsızlık

yağ sindirime yardımcı olan safra üretimini yetersizdi iştahsızlığa yol açabilir besinlerin düzgün sindirememesi durumunda fazla kilo kaybı ve iştah kaybı ortaya çıkabilir uzun süre bu semt onlara sahip olmanız halinde bir doktora gitmeniz .

Genel güçsüzlük yorgunluk hali hissetmek karaciğer hastalığının en bilinen işaretlerinden biri karaciğer sağlıklı olmadığında vücut gereğinden daha fazla çalışmak durumunda kaldığı için dinlenme ihtiyacı da aynı oranda ortaya çıkar mide bulantısı karaciğer problemlerinin yaygın özelliklerinden biridir depresyon erken hamilelik oturtması baş dönmesi yemek zehirlenmesi ve miden bu iki duruma neden olabilir karaciğer toksinlerden kurtulamadı için bu durumdaki hastalar genellikle çok sık mide bulantısı yaşarlar.

Karaciğer dostu 12 yiyecek

Karaciğer Temizliği Nasıl Yapılır? Karaciğeri Temizleyen Ve Onaran Besinler Nelerdir?

Karaciğeriniz için bunları mutlaka tüketmeye gayret edin. Rahatsızlığınız yoksa ortaya çıkmasına engel olacaktır.

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Karaciğerimizi rahatsızlık varsa bize de ne gibi belirtileri olur bunları nasıl anlayabiliriz bunlardan bahsettik.

KARACİĞERİN İYİ ÇALIŞMADIĞINI GÖSTEREN 8 BELİRTİ

Toksinler vücuttan doğru şekilde atılmadığında, vücut 'şikayet eder' ve sinyaller gönderir. İşte karaciğerde sorun olduğuna işaret eden sinyaller:

Zor Sindirim

Bu semptom kendini çeşitli şekillerde gösterebilir. En yaygın olanlardan bazıları şunlardır: Ağırlık hissi ve karışık hissedilen mide, gaz, yavaş sindirim ve bağırsak rahatsızlığı.

Bazen, özellikle yağlı bir yemekten sonra mide bulantısı hissedebilirsiniz.

Yorgunluk

Karaciğer, karbonhidratların, yağların ve proteinlerin metabolizmasında yer aldığı için vücuttan enerji elde etmekten sorumludur.

vücudu aşırı toksinlerle yüklerseniz, enerji seviyeniz düşer ve kendinizi yorgun hissedersiniz. Ayrıca sık sık baş ağrılarınız olabilir.

Kabızlık

Sorunlu bir karaciğere eşlik eden belirtilerden biri de tuvalet alışkanlıklarında düzensizliğin ortaya çıkmasıdır. Halihazırda kabızlık çekiyorsanız, daha da kötüleşebilir.

Ayrıca kötü nefes, ağız kokusu ve lekeli dil (beyaz veya sarımsı) fark edebilirsiniz.

Kilo Almak

Karaciğerde aşırı toksin birikimi, karaciğerin yağları sindirmesine yardımcı olur . Bu nedenle, vücuttan atılmasına yardımcı olan süreçleri etkiler.

Bu durum, kalori kontrollü bir diyet uygularken bile sağlıklı bir kiloyu korumayı zorlaştırır.

Terleme ve Vücut Kokusu

Toksinlerin tutulmasından kaynaklanan zorluklar aşırı terlemeye ve hoş olmayan kokulara neden olabilir.

Bunun nedeni, toksinler ve bakterilere karşı verdiği mücadeleden dolayı vücut sıcaklığı yükseldiği için vücut sıcaklığını düzenlemeye çalışır.

Sivilce

Sivilcelerin aniden ortaya çıkması hormonal sorunlara veya karaciğer problemine işaret edebilir.

Sivilceler büyükse, iltihaplıysa ve cildi yaralama eğilimindeyse, kökenlerinin karaciğer kaynaklı olması muhtemeldir.

Reflü

Reflü, karaciğerin toksinlerle dolu olduğunu gösterebilir. Toksinler, karaciğerin işlevlerini bozduktan sonra kanın pH'ı değişir ve aşırı asitliğe neden olur.

Bu da reflüye ve mide yanmalarına neden olabilir.

Ruh Halindeki Değişiklikler

Fizyolojik etkilere ek olarak, karaciğer bozulduğunda duygusal değişiklikler de tespit edilebilir. Bu durumlarda sinirlilik veya kötü ruh hali artar.

Bu durumu tersine çevirmek, karaciğerinizin yaşadığı sorunları çözmeye özen göstermekten geçer.

KARACİĞERİNİZE GEREKLİ BAKIMI YAPIN

Karaciğer, toksinleri yok etmek ve yiyecekleri uygun şekilde sindirmek için gerekli bir organdır. Bunu yapmak için toksik maddelerin birçoğunu yok eder veya zararsız maddelere dönüştürür. Sonra onları dışarı atılmak üzere kana geçirir.

Bazen devam eden kötü alışkanlıklar ve beslenmedeki aşırılıklar vücuda aşırı yük bindirir. Bu durumlarda vücudun, özellikle karaciğerin arındırma kapasitesi çöker ve toksinler birikir.

Bu anormal birikim, kısa sürede, karaciğerin düzgün çalışmadığı konusunda bizi uyaran sinyaller göndererek kendini gösterir.

Beyaz un ve şeker içeren gıdalar, yüksek glisemik indekse sahiptir. yani, çok hızlı sindirilerek kan şekerinde ani bir yükselmeye neden olurlar ve bu da vücudun daha fazla insülin üretmesine neden olur. Bu hormon vücuda daha fazla yağ üretme ve biriktirme emri verir. Bu nedenle ne beyaz ekmek, makarna ve pilav, ne de paketli hamur işleri karaciğer için uygun değildir.

Karaciğer sağlığı için az miktarda doymuş yağ ve rafine şeker içeren dengeli bir diyet izlenmesi gerekir. Öte yandan, bol miktarda tam tahıl ve baklagiller tüketilmelidir. Kereviz gibi yeşil yapraklı ve kök sebzeler de uygundur. Enginar özellikle faydalıdır ve en uygunu buharda pişirmedir.

Diyetinize şunları ekleyin:

- C vitamini için kivi, çilek, portakal veya biber,

- E vitamini için avokado ve sızma zeytinyağı,

- A vitamini için havuç ve domates,

- Çinko içeriklerinden dolayı kırmızı et, balık, kepekli tahıllar ve kuru yemişler,

- Selenyum içeriği için fındık ve kabuklu deniz ürünleri,

- Çözünür lif için elma, yulaf ezmesi veya erik,

- Karaciğerde yağ birikimini azaltmak için her gün yoğurt, kefir, lahana turşusu, gibi fermente gıdalar.