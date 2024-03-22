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Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
Admin
Admin
22 Mart 2024 Cuma 11:00

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi yaşandığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Yabancı öğrenci sayılarındaki artışla gündeme gelen üniversitenin inşaat mühendisliği bölümüyle ilgili olarak paylaşılan veriler endişe verici boyutta.

SINIFTAKİ 50 KİŞİDEN 48'İ YABANCI UYRUKLU

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen yoklama listesinde, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Gazeteci Gamze Dağ tarafından servis edilen sınıf listesindeki öğrencilerin çoğunun Afrika kökenli olduğu dikkatlerden kaçmazken, iddialar bununla da sınırlı kalmadı.
 

İTİRAF SAYFASINDA VAHİM İDDİALAR

Üniversitenin itiraf sayfasında yer alan paylaşımlarda, Türk erkek ve kız öğrencilerin Afrika kökenli öğrencilerle yaşadıkları ilişkiler sonrası HPV ve HİV şüphesiyle hastaneye gittiği öne sürüldü. Vahim iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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