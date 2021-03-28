is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0
2021 bedelli askerlik
2021 bedelli askerlik
0

Karabük'te kimliği istenen kişinin yakınları polisleri uğraştırdı

Karabük'te bir kişi, koronavirüs denetimleri sırasında kimlik soran polislerle tartışınca Gözaltına alınırken şahsın kardeşi, polislere su atıp, tabure fırlatmaya çalıştı.

Karabük'te kimliği istenen kişinin yakınları polisleri uğraştırdı
28 Mart 2021 Pazar 17:16

Karabük’ün en işlek caddesi olan Kemal Güneş’te koronavirüs denetimleri kapsamında uygulama yapan Yunus Timleri, Doğukan S.’dan kimliğini istedi.

ANNESİ VE KARDEŞİ POLİSLE TARTIŞTI

İddiaya göre, elinde poşetler olduğu için kimlik numarasını veren şahıs daha sonra tartışmaya başladı. Bu sırada dükkanda alışveriş yapan gencin annesi ve kız kardeşi de olaya müdahale olunca tartışma büyüdü.

KIZ KARDEŞİ POLİSLERE SALDIRDI

Vatandaşların da yaşananları meraklı gözlerle izlediği olayda "Savcılığa gidiyorum" diyerek pasaja giren Doğukan S.’nin arkasından koşan polisler genci karakola getirmek için tuttuğu sırada kız kardeşi A.A.K. bu sefer polislere saldırdı.

Karabük te kimliği istenen kişinin yakınları polisleri uğraştırdı #2

POLİSLERE SU ATTI, TABURE FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada polisin müdahale ettiği genç kız, hırsını alamayarak berber dükkanı önünde bulunan tabure ile polislere atmak isterken diğer polis tarafından engellendi. Vatandaşların ve annesinin sakinleştiremeye çalıştığı genç kız bu sefer dışarda polislere su fırlattı.

Karabük te kimliği istenen kişinin yakınları polisleri uğraştırdı #3

ÖFKELİ ANNE, POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Doğukan S. ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, öfkeli anne kızına yumruk attığı iddia ettiği polislerden şikayetçi olduğunu söyleyerek öfkesini dile getirdi.

Yaşanan olay sonrası genç kız Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek müşahede altına alındı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber