EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

Kar yağışı o ilimizde hayatı Felç etti mesai saatlerini değiştirdi!

Kar yağışı o ilimizde hayatı Felç etti mesai saatlerini değiştirdi! SİVAS't aulaşımda aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ise 09.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenlendiği belirtildi

Kar yağışı o ilimizde hayatı Felç etti mesai saatlerini değiştirdi!
11 Şubat 2022 Cuma 13:03

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışı aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

KAMUDA MESAİ SAATLERİ

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.