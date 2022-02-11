Kar yağışı o ilimizde hayatı Felç etti mesai saatlerini değiştirdi! SİVAS't aulaşımda aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ise 09.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenlendiği belirtildi
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışı aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
KAMUDA MESAİ SAATLERİ