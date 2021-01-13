Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, İstanbul ve diğer bölgeler için yağış uyarısı yaptı. Kar ne zaman yağacak? Yağan Kar baraj ve göllerdeki doluluk oranlarına etki edecek mi? istanbula kar ne zaman yağacak? kayseri'ye kar ne zaman yağacak? ankara'ya kar ne zaman yağacak? bursa'ya kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, A Haber'de açıklamalarda bulundu. Doğan, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi.



"İSTANBUL BU S AATLERDEN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK"



Doğan, "İstanbul bu saatlerden itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına girecek. Şuan Batı bölgelerde özellikle Silivri, Çatalca civarında başladı. Yarın sabaha kadar aralıklarla bu yağış devam edecek. Yarın sabah saatlerinden itibaren kar hafifleyecek. Türkiye geneline baktığımızda yarın Edirne, Kırklareli civarı ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu hariç tüm yurt yağışlı olacak. Yağışlarımız Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'de kuvvetli olacak." diye konuştu.



SEL VE SU BASKINI UYARISI



Ayrıca Doğan bu bölgede yaşayanları sel ve su baskınlarına karşı uyararak dikkatli olunmasını istedi. Akdeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de de kuvvetli lodos beklendiğini de dile getirdi.



YAĞIŞLAR TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK



Yağışların perşembe gününden itibaren tüm yurdu etkilemesi bekleniyor.



ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK



Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren hissedilir bir şekilde sıcaklıklarda azalma yaşanacak.



SICAKLIKLAR BATI'DA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK



Batı'da ise mevsim normallerinin altında seyredecek.



"İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HAFİF BİR ŞEKİLDE OLACAK"



Doğan, "Cuma günü bu soğumanın etkisiyle Batı bölgelerimizde özellikle de Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Ege'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak. İstanbul'daki kar yağışı hafif bir kar yağışı olacak. Ama diğer bölgelerdeki kar yağışları normal bir kar yağışı seyrinde olacaktır." diye konuştu.