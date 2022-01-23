Kar Ankara'yı esir aldı! Otobüs gelmiyor diyen vatandaşa CHP'li ABB'den skandal sözler!

Asgari ücret 2022 tarafında yaşanan büyük artışın ardından milyonlarca emekli ve memur için enflasyon farkı dışında 'Ek zam' Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Emekli ve memur ek zammı içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban 2.500 TL'ye yükselirken memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı. Öte yandan Kamu işçileri için ilave tediye 2022 ödeme tarihleri belli olurken, milyonlar ilave tediye için yeni hesaplamaları merak ediyordu. İşte yeni oranlarla emekli ve memur maaş hesapları ve ilave tediye hesaplama tabloları…