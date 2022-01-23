Kar Ankara'yı esir aldı! Otobüs gelmiyor diyen vatandaşa CHP'li ABB'den skandal sözler!

Ankara'da, kar yağışıyla beraber kentte birçok trafik kazası meydana geldi. Ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanırken, otobüs gelmemesi sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni arayan bir vatandaşa ''yürüyerek gidin'' cevabı verildi.
Kar yağışı, yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de başkent Ankara oldu.
Meteorolojinin günlerdir uyarılarına rağmen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'sinin karla mücadelede yetersiz kalması sonucu kent genelinde birçok trafik kazası meydana geldi.
Toplu ulaşımda da sorunlar yaşanan kentte, uzun süre durağa otobüs gelmemesi üzerine vatandaşlar CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni aradı.
Vatandaşın 'Otobüs gelmiyor' sözüne CHP'li belediye yetkilisi 'Yürüyerek gidin' cevabını verdi.