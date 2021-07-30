Kanser hastaları erken emekli olabilir mi?

Türk sosyal güvenlik sisteminde, 'iş gücü kaybına' uğrayan çalışanlar için bir çok hak vardır. Çoğu zaman bu haklar bilinmediği için kullanılmıyor. Veya çalışanlar haklarını bilmedikleri için mağdur oluyor.

İşte bu hakların başında da 'erken emeklilik' hakkı geliyor. Halk arasında 'erken emeklilik' olarak bilinen bu haktan, engelliler ve hastalık nedeniyle iş gücü kaybına uğrayan vatandaşlar yararlana biliyor. Bu kapsamdaki kişiler daha düşük primle emekli olabiliyor.

Erken emeklilik veya malulen emeklikten yararlanan arasında ise kanser hastaları da bulunuyor. Kanser hastalığı nedeniyle sağlanan malulen emeklilik hakkının bazı kriterleri var. Yani kanser hastalığı nedeniyle malulen emekli olabilmek için bazı kriterleri taşımak gerekiyor. Bu şartlar kanser ve türevlerini yakalananlar için de farklılık gösteriyor. Söz konusu hastalık nedeniyle malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olması gerekiyor. Ve bunun raporlanması lazım. Ayrıca, en az 1.800 gün 5 yıl prim ödemiş olması ve sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmesi gerekiyor. Bu süre yani 1800 günlük prim gün sayısı, doğum, askerlik gibi durumlar için borçlanarak da tamamlana biliyor. Bu kriterin bir de istisnası bulunuyor. Eğer vatandaş sürekli bir kişinin bakımına muhtaç ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranmıyor.



TEŞHİSTEN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE BAŞVURULABİLİR



Allah hiçbir çalışanımıza böyle bir hastalık vermesin. Ancak bu tür durumlarda ne tür haklarımızın olduğunu da bilmek gerekiyor. İşte bu nedenle, kanser hastalarının da hangi haklara sahip olduğunu bilmesinde büyük fayda var. Örneğin yapılan bir düzenleme ile kanser hastalarına ayrıcalıklar sağlanıyor. Bu hastalığa yakalananlar belirli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyorlar. Maaş süresi kanser türüne göre değişiyor. Teşhisten itibaren bir yıl içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Söz konusu başvuru üzerine 12 aydan 24 aya kadar malul aylığı bağlanabiliyor. Bu süreyi, hastalığın türü belirliyor. Bu kapsamdaki hastalarda sağlık raporu aranmıyor. Süre sonunda ise hastalığın seyri ve hastalık sonucu oluşan iş gücü kaybına bakılıyor. Hastalık ilerlemişse ve iş gücü kaybı yüzde 60'ın üzerinde seyrediyorsa malul aylığı devam ediyor. İş gücü kaybı yüzde 60'nın altında ise veya iyileşme sağlandıysa malul maaşı kesiliyor. Söz konusu hastalığa yakalanan vatandaşların gerekli kriterleri taşımaları halinde SGK'nın il müdürlüklerine başvurmalarında fayda var. Haktan yararlanmak için öncelikle başvuruda bulunmak gerekiyor.