Kamyoncular yakıta gelen zammı protesto ederek kontak kapattı

Akaryakıta üst üste gelen zamlar kamyoncu esnafını da isyan ettirdi. Gebze Nakliyeciler Garajı'nda toplanan onlarca kamyoncu, zamları protesto ederek kontak kapattı. Kamyoncular cuma gününe kadar çalışmayacak.

Türkiye'nin en büyük tır ve kamyon garajlarından biri olan, Gebze Nakliyeciler Garajı'nda, artan yakıt zamlarından dolayı 11 Şubat gününe kadar kontak kapatma kararı alındı. Nakliyeciler garajında düzenlenen basın açıklamasına CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Genel Başkanı Bülent Arslan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı ile şoför ile araç sahipleri katıldı.

"YATLARDAN TEKNELERDEN VERGİ ALMIYORLAR"

Yıllardır TBMM'de mazottan verginin kaldırılması için çığlık attığını söyleyen Milletvekili Tahsin Tarhan, "Sorunları biliyoruz ve çözmeleri gerekiyor. Sizler yola çıktığınız zaman para. Lastik, makas, akü, balata para, yollar da para. Her alanda vergi ödüyorsunuz. Sigortaya, yedek parçaya her alanda vergi ödüyorsunuz. Siz ne taşıyorsunuz? Bu toplumun ihtiyacı olan eşyaları, gıdaları sizler taşıyorsunuz. Hep diyorlar ki enflasyon yükseliyor. Sen nakliyeye bu kadar vergi yükü yüklersen enflasyon da yükselir. Kamyoncu İzmir'den İstanbul'a gelse 3 bin 800 lira yol parası ödemek zorunda. Kaç lira nakliye alacak. Onun için bu vergi yüklerinden dolayı bugün ki enflasyonu yaşıyoruz, bugün ki pahalılığı yaşıyoruz. Yıllardır TBMM de çığlık atıyoruz 'mazottan vergiyi kaldırın' diye. Tarlada traktör vergisiz alsın mazotunu ve kamyoncu vergisiz taşısın malını, yani ucuzluk gelsin. Bir türlü kabul etmiyorlar. Ama yatlardan, teknelerden vergi almıyorlar." dedi.

"SEKTÖR HAREKET EDEMEZ HALE GELDİ"

İki yıldır sorunlarının olduğunu dile getiren Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Genel Başkanı Bülent Arslan, "Geçen hafta aldığımız bir karar doğrultusunda Türkiye'de ki 40 şubemizle birlikte bir yönetim kurulu kararı alıp kontak kapatalım dedik. Bizim sorunlarımız 2 yıldan beri geliyor. En son bıçak kemiğe dayandı misali sonuç itibariyle gelen akaryakıt zamlarının bir yerde durmadığı için, her gün yükseldiği için artık sektör hareket edemez hale geldi." diye konuştu.