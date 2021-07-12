Kamunun, 18 gözde sosyal tesis ve kampı için özelleştirme kararı

Kamu kurumlarına ait çoğu Ege ve Akdeniz sahillerindeki 18 eğitim kampı ve sosyal tesis Cumhurbaşkanı Kararı'yla özelleştirme kapsamına alındı. Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş Boğaz'da yer alan arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.
Kamu kurumlarının Türkiye'nin en güzel köşelerindeki çoğu denize sıfır eğitim kampları ve sosyal tesisleri 4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi'ne devredildi.
Özelleştirme kapsamına alınan kamp ve tesislerin çoğu Ege ve Akdeniz kıyılarında. Çoğu Türkiye'nin en güzel köşeleri olan Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş Boğaz'da yer alan arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek, işletme devri ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
Ekli listede yer alan taşınmazların ve üzerlerinde bulunan yapıların (varlıkların);
1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Varlıkların satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi, gelir otaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kat/arsa karşılığı inşaat yaptırma yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme İşlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.
İŞTE O TESİSLER
Antalya Manavgat Çolaklı-Ankara Üniversitesi
Antalya Manavgat Çolaklı-Jandarma Genel Komutanlığı
Didim Altınkum-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Kuşadası -SGK
Edremit -TCDD
Karacabey-Hazine ve Maliye Bakanlığı
Karacabey-Emniyet Genel Müdürlüğü
Gökçeada-Adalet Bakanlığı
Çanakkale-Orman Genel Müdürlüğü
Beşiktaş Boğaz İstanbul -SGK
Seferihisar-Karayolları Genel Müdürlüğü
İzmir Menderes-DSİ
Seferihisar-Dokuz Eylül Üniversitesi
Kandıra-Hazine ve Maliye Bakanlığı
Muğla Ula-Hazine ve Maliye Bakanlığı
Ordu Perşembe-Hazine ve Maliye Bakanlığı
Tekirdağ-Emniyet Genel Müdürlüğü
Marmaris-Hazine ve Maliye Bakanlığı