Kamunun, 18 gözde sosyal tesis ve kampı için özelleştirme kararı

Kamu kurumlarının Türkiye'nin en güzel köşelerindeki çoğu denize sıfır eğitim kampları ve sosyal tesisleri 4264 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özelleştirme İdaresi'ne devredildi.

Özelleştirme kapsamına alınan kamp ve tesislerin çoğu Ege ve Akdeniz kıyılarında. Çoğu Türkiye'nin en güzel köşeleri olan Marmaris, Kuşadası, Seferihisar, Manavgat, Didim, Gökçeada ve Beşiktaş Boğaz'da yer alan arazi ve tesisler idare eliyle satılabilecek, kiralanabilecek, işletme devri ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Ekli listede yer alan taşınmazların ve üzerlerinde bulunan yapıların (varlıkların);

1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından değerlendirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Varlıkların satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi, gelir otaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kat/arsa karşılığı inşaat yaptırma yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme İşlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

İŞTE O TESİSLER

Antalya Manavgat Çolaklı-Ankara Üniversitesi

Antalya Manavgat Çolaklı-Jandarma Genel Komutanlığı

Didim Altınkum-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Kuşadası -SGK

Edremit -TCDD

Karacabey-Hazine ve Maliye Bakanlığı

Karacabey-Emniyet Genel Müdürlüğü

Gökçeada-Adalet Bakanlığı

Çanakkale-Orman Genel Müdürlüğü

Beşiktaş Boğaz İstanbul -SGK

Seferihisar-Karayolları Genel Müdürlüğü

İzmir Menderes-DSİ

Seferihisar-Dokuz Eylül Üniversitesi

Kandıra-Hazine ve Maliye Bakanlığı

Muğla Ula-Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ordu Perşembe-Hazine ve Maliye Bakanlığı

Tekirdağ-Emniyet Genel Müdürlüğü

Marmaris-Hazine ve Maliye Bakanlığı