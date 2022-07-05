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Kamudaki Sözleşmeli Personele Müjde!, Kadro Gelecek mi?, 560 bin sözleşmeliye kadro yolu açıldı

Belediyedeki Sözleşmeli personele kadro verilecek mi?, 4/b sözleşmeli personele kadro son dakika 2022, Sözleşmeli personele kadro gelecek mi 2022?, Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında, kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" dedi.

Kamudaki Sözleşmeli Personele Müjde!, Kadro Gelecek mi?, 560 bin sözleşmeliye kadro yolu açıldı
Kamusaati
Kamusaati
05 Temmuz 2022 Salı 14:26

Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro müjdesi…

560 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren haberi, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu verdi.

Konuya ilişkin çalışmaların yeni yasama döneminde ele alınacağını duyuran Akbaşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız."

"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler"

Geçtiğimiz günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor." açıklamasını yapmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sözleşmeli personel #kamu #Belediye #kadro #4b
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