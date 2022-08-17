Kamudaki 'güvenlik kameraları' ile ilgili emsal karar!

Kamudaki güvenlik kameraları konusunda Danıştay'dan emsal niteliğinde karar geldi...

Üniversitede her alana konulan kameralarla izleme olayını Türk Eğitim sen yargıya taşıdı. Alınan kamera görüntülerinin özel hayatın gizliliğini ihlal eder derecede olduğunu dile getiren sendika, bu görüntülerin ileride başka bir amaçla da kullanılmayacağının bir güvencesi olmadığını savundu.

YEREL MAHKEME 'RET'

Mahkeme üniversitedeki uygulamayı yerinde bularak sendikanın açtığı davayı reddetti. Ancak Kararın temyizi üzerine Danıştay BBG uygulaması haline gelen kamera ile izlenme uygulamasına 'dur' dedi.

Böylece, Kırıkkale İdare Mahkemesinin 2014/543 E., 205/162 K. sayılı ve 12.03.2015 tarihli kararı, Danıştay 10. Dairesinin 2015/2995 E., 2018/1736 K. sayılı kararıyla bozulmuştur.

DANIŞTAYIN 'BOZMA' GEREKÇESİ

'...hizmet binaları içerisinde kamera ile izleme uygulamasının sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve üniversite alanı içinde giriş ve çıkışlar gibi güvenlik açısından önem arz eden alanların halihazırda kamera sistemleri ile izlendiği, anfi ve derslikler gibi alanlara yerleştirilen kameraların iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ve dava konusu uyuşmazlık açısından öğrenciler ve öğretim görevlilerinin ilişkisinin ve iletişiminin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yapılan her türlü haberleşmesinin gözlemlendiği kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve bu haliyle temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmaması nedeniyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekir..'