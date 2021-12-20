AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0
zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0

Kamuda tasarruf döneminde vekillerin maaşlarına yüzde 14 zam yapıldı

Bu yıl kamuda tasarruf için vekillere enflasyon oranın altında zam yapıldığı ortaya çıktı.

Kamuda tasarruf döneminde vekillerin maaşlarına yüzde 14 zam yapıldı
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:37

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan rekor zam sonrası gözler memur ve emekli maşlarına çevrildi.

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zammın ardından beklentilerin artmasının yanında, emeklilere seyyalen yapılacak zam miktarı ve enflasyon farkı konuları da değerlendirmeler arasında.

Buna göre yapılacak zam yüzde 40'lara kadar varıyor.

Memur maaşlarından etkilen bir diğer kalem ise milletvekilleri maaşları.

VEKİLLERE ZAM YÜZDE 14 OLACAK

Bu yıl ekonomide yaşanan dalgalı seyir üzereine kamuda tasarruf dönemi başladı.

Kamuda tasarrufta milletvekillerine verilen maaş bu yıl yükselen enflasyona oranının altında zam yapılacak.

Yüzde 23,85’lik enflasyon beklentisine rağmen, milletvekili maaşlarına yapılacak zam oranı 14,4 oldu.

Tasarruf tedbirleri, gelecek dönemde de genişleyerek devam edecek.

Şu an bir milletvekilinin maaşı ise 25 bin lira...


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.