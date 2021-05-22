Kamuda sürekli işçilere tayin müjdesi!

2 YIL ÇALIŞMA ŞARTI VAR

Sağlık Bakanlığı, 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakillerini yapacak.

SENDİKA ÜYELİĞİ

Konuyla ilgili resmi yazı şu şekildeSağlık Bakanlığı, 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakillerini yapacak.

Konuyla ilgili resmi yazı şu şekilde