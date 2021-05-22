Kamuda sürekli işçilere tayin müjdesi! Sağlık Bakanlığı işçilerin iller arası naklini yapacak Sağlık Bakanlığı, 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakillerini yapacak
2 YIL ÇALIŞMA ŞARTI VAR
Sağlık Bakanlığı, 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakillerini yapacak.
SENDİKA ÜYELİĞİ
Konuyla ilgili resmi yazı şu şekildeSağlık Bakanlığı, 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakillerini yapacak.
Konuyla ilgili resmi yazı şu şekilde