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Kamuda sürekli işçilere tayin müjdesi!

Kamuda sürekli işçilere tayin müjdesi! Sağlık Bakanlığı işçilerin iller arası naklini yapacak Sağlık Bakanlığı, 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakillerini yapacak

Kamuda sürekli işçilere tayin müjdesi!
22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:55

2 YIL ÇALIŞMA ŞARTI VAR

Sağlık Bakanlığı, 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakillerini yapacak.

SENDİKA ÜYELİĞİ

Konuyla ilgili resmi yazı şu şekildeSağlık Bakanlığı, 2 yıl çalışmış olan ve sendika üyesi olan işçilerin iller arası nakillerini yapacak.

Konuyla ilgili resmi yazı şu şekilde


Kaynak: Kamu Saati Özel
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