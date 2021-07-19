Kamuda 'Mesaiye' uymayana ceza iptal edildi

Bir Kamu Kurumuna bağlı, Batarya Fabrikasında, Mesai kontrolü yapan Fabrika Müdürü, işçilerden bazılarının görev alanında olmadığını farkedince, bütün çalışanlarını toplu olarak uyardı. Ancak işçilerden biri, toplu uyarının üzerinden 10 dakika geçmeden görev alanını kısa süreliğine de olsa, terkedince, 8 saat ücret kesme cezasına çarptırıldı. Çalışanın, olayı yargıya taşıması üzerine, Yerel Mahkeme ve İstinaf Mahkemesi verilen cezayı ölçüsüz buldu. Yazılı ihtarda bulunmadan doğrudan ücret kesme cezası veremezsin dedi.

Davacı işçi, kendisine verilen emir ve talimatları layıkıyla yerine getirdiğini,TİS hükümlerine aykırı bir fiilinin bulunmadığını iddia etti. Verilen cezanın iptalini istedi.

Davalı İşveren İdare savunmasında, Mesai saati içerisinde yapılan kontrollerde, mesaiye mutlaka uyulmasına dair toplu uyarının yapılmasının üzerinden 10 dakika dahi geçmeden, davacı işçinin görev mahallini izinsiz terkettiğini, bu nedenle de verilen cezanın haklı olduğunu iddia etti.

TİS HÜKÜMLERİNE BAKILMALI

İş Mahkemesi, işçiye verilen disiplin cezasını iptal etti. Davalı İşveren, kararı İstinaf etti.

Dosyayı yeniden değerlendiren İstinaf Mahkemesi de, Verilen ceza ölçüsüz diyerek disiplin cezasının iptalini hukuka uygun buldu.

VERİLEN CEZA ÖLÇÜSÜZ

Disiplin cezası verilirken, İşyeri TİS Sözleşmesi hükümlerinin de, dikkate alınması gerektiğine atıfta bulunan Bölge Adliye Mahkemesi, Toplu İş Sözleşmelerinde öngörülen disiplin cezalarının kanuna aykırılık taşımadığı ve işçi lehine olduğu olduğu takdirde mutlaka geçerli olduklarını belirtti. Böylece, İlk defa ceza verilen bir işçiye, TİS hükümlerinde 'yazılı ihtar' cezasının atlanılarak, doğrudan ücret kesme cezasının verilmesinin hem ölçüsüz hem de hukuka aykırı olacağına hükmederek, verilen cezayı iptal etti.