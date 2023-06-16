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Kamuda çalışan işçilere tediye ikramiye ödemesi tarihi belli oldu

Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek.

Kamuda çalışan işçilere tediye ikramiye ödemesi tarihi belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
16 Haziran 2023 Cuma 21:44

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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