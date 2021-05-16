Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek

17 Mayıs ila 1 Haziran arasında uygulanacak olan yeni normalleşme takviminde, kamu personeli için uygulanmakta olan esnek mesai uygulamasına devam edileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgenin esnek çalışmayla ilgili bölümü şu şekildedir:

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.