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Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek

17 Mayıs ila 1 Haziran arasında uygulanacak olan yeni normalleşme takviminde, kamu personeli için uygulanmakta olan esnek mesai uygulamasına devam edileceği belirtildi.

Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek
16 Mayıs 2021 Pazar 22:16

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgenin esnek çalışmayla ilgili bölümü şu şekildedir:

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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