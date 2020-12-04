Kamu işçilerinin Aralık ayı ikramiye tutarları belli oldu! İşte yeni Rakamlar

Kamu işçileri bu ay ikramiye alacaklar! Kim ne kadar ilave tediye alacak? İşte detaylar...

Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçiler için ilave tediye ödemelerinin 4. taksit ödemesi bu ay yapılacak. Gelir vergisinde birçok çalışan %20'lik dilime girdiği için bu ay ödenecek olan ilave tediye tutarları geçmiş dönemlerden daha az olacak.

SON TAKSİT ÖDEMESİ 14 ARALIK 2020

Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilerin ilave tediye tarihleri belli oldu. Yılın ikinci yarısında ödenecek olan ilave tediyelerin 4. ve son taksit ödemesi 14/12/2020 tarihinde ödenecek.

11 Temmuz 2020 CUMARTESİ-Resmi Gazete-Sayı : 31182

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2752

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 öncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Kamu işçilerinin alacağı ikramiye tutarları yeni zamlı maaşlara göre tekrar hesaplandı. Kim ne kadar ilave tediye alacak? İşte detaylar...

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİ ALAMIYOR

Taşeron şirketlerden 2008 yılı Nisan ayı geçişinde belediyelerde çalışan taşeron işçiler bir başka şirket olan belediye şirket işçiliğine geçirildiler. Şirket işçiliği kamu kadrosu olmadığı için belediye şirket işçileri ilave tediye alamıyorlar. Taşeron şirketlerden birlikte geçiş yapıldığı belediye şirket işçiliği gerek işten çıkarmalar gerekse de özlük hakları nedeniyle çok fazla eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

KİM NE KADAR İLAVE TEDİYE ALACAK?

Brüt ücretlere göre13 gülük ilave tediye ödemeleri (Gelir vergisi %20) yaklaşık şöyle olacak;

BRÜT ÜCRET 13 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE MİKTARI( Net ele geçen ) 2.943.00 TL (Asgari Ücret) 857.53 TL 3.204.72 TL(Asgari Ücret + % 4+4 TİS Zammı ) 933.57 TL 3.250.00 TL 946.95 TL 3.500.00 TL 1019.85 TL 3.750.00 TL 1092.67 TL 4.000.00 TL 1165.48 TL 4.250.00 TL 1238.38 TL 4.500.00 TL 1311.20 TL 4.750.00 TL 1384.02 TL 5.000.00 TL 1456.91 TL 5.250.00 TL 1529.73 TL 5.500.00 TL 1602.55 TL 6.000.00 TL 1748.27 TL

Vergi dilimi %20 olarak hesaplanmıştır

* En düşük ücrette Asgari ücret+ % 4+4 TİS zammı eklenerek hesaplanmıştır

*İkramiye ödemelerinde ilave ödemeler, alınan maaş ve yardım miktarlarına göre rakamlarda değişiklik olabilir