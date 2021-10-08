Kamu işçi alımlarında 'ikamet' şartı aranmakta mıdır?

Kamu kurumlarına işçi alımlarında isamet şartı istenmekte midir?

Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana başvuruda ilçe, il veya bölge düzeyinde ikametgâh şartı aranabilir. Öte yandan, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu işçi alım ilanı ulusal düzeyde de açılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarına yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan yerleşim yeri adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi ilanlarının başvuru süresi içerisinde ikametini ilanın karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

Ayrıca, kariyer mesleklerdeki (özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi meslekler) işçi alım ilanları ulusal düzeyde yayınlanır.

KAMU İŞÇİ ALIMLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR NELERDİR?

Aynı kamu kurumunun müracaat tarihleri çakışan ilanlarından sadece birine müracaat edilebilir.

Hem engelli hem de eski hükümlü olanların iş başvuruları iş arayanın tercihi doğrultusunda değerlendirilir.

Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında, başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.