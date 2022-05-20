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Kamu ihaleleri elektronik ortama geçiyor! e-İhale zorunlu oldu, tarih açıklandı

Kamu ihalelerinde elektronik sisteme geçiliyor. Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelik Resmi Gazete'de ile yürürlüğe girdi.

Kamu ihaleleri elektronik ortama geçiyor! e-İhale zorunlu oldu, tarih açıklandı
Kamusaati
Kamusaati
20 Mayıs 2022 Cuma 21:11

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Türkiye'de fiziki olarak gerçekleştirilen birçok işlem de elektronik ortama geçti. E-devlet ile başlayan internet işlemleri, artık kamu ihaleleri için de uygulanacak. 

Kamu ihalelerinde e-ihale dönemi başlıyor!

Kamu ihalelerinde elektronik ihale yani e-ihale dönemine geçiliyor. Zorunlu olarak geçilen sistemde, yaklaşık maliyetli ihaleler 1 Ağustos'tan sonra, ihaleler ise 3 Ekim'den sonra e-İhale'ye geçiş zorunlu olacak. 

Kamu İhale Kurumu, '' Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik '' Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce belirlenen fiyata, KDV hariç hesaplanarak öngörülen bedelin yani yaklaşık maliyet bedeli ve hizmet alımlarında açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihaleler 1 Ağustos 2022 tarihinden sonra, tüm açık ihaleler ile kanuna ilişkin maddeleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler de 3 Ekim 2022 tarihinden itibaren e-İhale sistemi ile yapılacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğin uygulanmasında ihalelerin ilan ve duyuru tarihlerine dikkate alınacak. Bunun yanında hizmet alım ihalelerinde kullanılan tip sözleşme tasarısının '' Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşme feshi '' başlıklı maddesinde de revizyona gidildi. 

Açıklamalara göre, uygulanacak yaptırımların sadece sözleşmede yer alması ve ihale dokümanının diğer bileşenlerinde bu hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi ve yer verilmesi halinde ise sözleşmedeki düzenlemelerin esas alınması sağlanacak.

e-İhale sistemi 1 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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