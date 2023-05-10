Kamu çerçeve protokolü 2023 maddeleri İşte Sözleşme Tam Metin

kamu çerçeve protokolü 2023 maddeleri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetlerinin 20 Ocak 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaretleriyle başlayan kamu işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süreci uzlaşıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dâhil ücretlerde yüzde 45 zam yapıldığını, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin TL olduğunu açıkladı.

Konfederasyonların 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin talepleri, hükümet ve kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından değerlendirildi. Bu talepler dikkate alınarak hazırlanan teklifler üzerinde hükümet, TÜHİS ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında müzakerelerde bulunuldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilere yönelik mali ve sosyal haklar konusunda taraflarca uzlaşıya varılması üzerine 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan protokolle yaklaşık 700 bin kamu işçisinin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirlediklerine vurgu yaparak, “Çerçeve anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor. Bu işçilerimizden 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, doğalgazcılarımıza, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarmacılarımıza, il özel idaresi çalışanlarına, şahsım milletim adına çok teşekkür ediyorum. Milletimiz de devletimiz de onların bu gayretini asla unutmamıştır. Unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 45 Oranında Zam Yapıyoruz”

İmzalanacak protokolle kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirleneceğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dâhil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş pirimi ödemesi olmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini de yüzde 8 zamlı ödenmesini ön görüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında arttırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar da yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum.”

“Demokratik Sistemin Temellerinin Sağlamlaşması İçin Önemli Adımlar Attık”

Bakan Bilgin ise emekli maaşlarından, memur maaşlarına kadar olan düzenlemelerle ilgili Türkiye’de demokratik sistemin toplumsal bakımdan temellerinin sağlamlaşması konusunda önemli adımlar atıldığına vurgu yaparak, “Bugün de 700 bini aşkın kamu işçisi için bir araya gelip sürdürdüğümüz toplu sözleşme görüşmelerinde belli bir aşamaya geldik. Bu aşamaları Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkanlık Sisteminin etkinliğini değerlendiren bir uygulamayı bugün bir karar olarak açıklayacaklardır” diye konuştu.

“Kamu İşçisi İçin Gerçekleştirilen Toplu Sözleşme Süreci Olumlu Bir Seyir İzlemiştir”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 700 bin civarındaki kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi süreçlerinin Türkiye sendikal hareketi açısından olumlu bir seyir izlediğini belirterek, “Toplu iş sözleşmesi sürecindeki katkıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, TÜHİS’e, Türk-İş ve Hak-İş heyetlerine teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın emek hareketi için Türkiye’deki çalışanların sorunlarının çözümü konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Toplu iş sözleşmesiyle geldiğimiz noktada elde edeceğimiz rakamların ve ortaya çıkacak tablonun ülkemiz, çalışanlarımız ve 700 bin kamu işçimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

“Refahta Birleşelim”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 700 bine yakın işçi ve aileleri ile birlikte 3 milyon insanı etkileyecek olan kamu işçisi toplu sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili, “Depremden dolayı bir buçuk aya yakın görüşmelere ara verdik. Ücret rakamında düşük ücretlerde 15 bin lira istedik, üst kısma da yüzde 45 artı 15 refah payı istedik. Belli bir noktaya geldik. Refahta birleşelim, aşağıyı konuşmanın anlamı yok. Ben hayata işçi olarak başladım. İşçilerle ilgili hangi meseleyi söylediysem olumlu baktınız, işçinin, ülkenin çıkarına baktınız. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.