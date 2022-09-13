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Kamu bankaları emekli promosyon bedelini yükseltecek mi?

Özel bankaların ardı ardına emekli promosyon bedellerini yükseltmesinin ardından gözler kamu bankalarına çevrildi. Kamu bankaların da promosyonları yükseltmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay beklediği öne sürüldü.

Kamu bankaları emekli promosyon bedelini yükseltecek mi?
Kamusaati
Kamusaati
13 Eylül 2022 Salı 00:56

Özel bankaların promosyon yarışı milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü.

Özel bankaların promosyon tutarı son olarak 8 bin TL'ye kadar yükseldi.

Ancak bu yarışa kamu bankaları katılmadı. Milyonlarca emekli müşterisini özel bankalara kaptıran kamu bankaların promosyonları niye yükseltmediği için merak konusu oldu.

Kamu bankalarının üç yıllık süre için emeklilerine verdiği promosyon tutarı ise 750 TL seviyesinde kaldı.

KAMU BANKALARI PROMOSYON TUTARINI YÜKSELTECEK Mİ?

Kamu bankalarına, bu konuda her gün binlerce telefon geliyor. Emekli vatandaşlar da kamu bankaların da promosyon yarışına katılmasını ve tutarları yükseltmesini bekliyor.

Özellikle, emekli maaşını özel bankalara taşımak istemeyen milyonlarca emekli, promosyon tutarının yükseltilmesi için kamu bankalarına başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, kamu bankaları promosyon tutarlarını yükseltmek için Cumhurbaşkanlığı'ndan onay bekliyor.

Bu konuda ayrıntılı bir çalışma yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.

EMEKLİYE PROMOSYON VEREN ÖZEL BANKALAR

Öte yandan özel bankaların emekliye verdikleri promosyon tutarları 8 bin TL'ye kadar yükseldi. Emekliye promosyon veren bazı bankalar şöyle: DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Vakıf Bank ve Türkiye Finans...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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