Kahramanmaraşlı afetzede: Çinliler, AK Parti aleyhine konuşmam için bana para teklif ettiler

Afet bölgesinde bulunan vatandaş, Çinli gazetecilerin kendisinden AK Parti aleyhine konuşmasını istediğini ve kendisine para teklif ettiklerini söyledi. Vatandaşın öfkeli anları kameraya yansıdı.

Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem, çevresindeki 10 ilde de yıkıma neden oldu.

Afet bölgelerinde kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, akılalmaz bir olay yaşandı.

Sosyal medyaya düşen olayda, deprem bölgesinde bulunan bir vatandaşın öfkesi damga vurdu.

Çin devlet kanalı ekibinin kendisinden AK Parti aleyhine konuşmasını istediğini söyleyen vatandaş, kendisine para teklif edildiğini söyledi.

"AK Partili misin dediler, bayrak sevdalısıyım dedim"

O anlar, şu cümlelerle anlatıldı;