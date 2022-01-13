Kahramanmaraş'ta köpeklerden kaçan çocuk direğe tırmandı

Türkoğlu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Türkiye'de sokak köpeği sorunu devam ediyor. Gaziantep'te geçtiğimiz ay yaşanan trajik olayla ülkenin gündemine gelen konu sıcaklığını koruyor. 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki küçük Asiye'nin tedavisi devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iktidar belediyelerinde, sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklar inşa etme çalışmaları devam ediyor. SALDIRIDAN DİREĞE TIRMANARAK KURTULDU Bu çalışmalar devam ederken sokaklarda köpek tehlikesi de sürüyor. Bu tehlikenin son örneği, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşandı. Yolda yürüyen bir çocuk, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı. O ANLAR KAMERADA Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti. Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı.

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