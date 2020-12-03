Kahramanmaraş'ta ihbara giden polise silahlı saldırı

Bu yıl koronavirüs nedeniyle zamanının çoğunu evde geçiren kişilerin yaptığı aktivitelerden birisi de film izlemek oldu. Time dergisi de 2020 yılının en iyi 10 filmini açıkladı. Time dergisi 2020 sineması için 'erişilebilirlik ve kalite açısından salgına rağmen bir zenginlik yılıydı' değerlendirmesini yaparak yılın en iyi filmlerini seçti. Listenin zirvesinde First Cow filmi yer alıyor. İşte 2020'nin en iyi 10 filmi...