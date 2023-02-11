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Kahramanmaraş'ta dumanların yükseldiği dağın sırrı ne? Naci Görür, nedenini Haberler.com'a açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin arından Göksun ilçesindeki Kuşkayası Dağı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Bölgede büyük paniğe neden olan görüntülerle ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Volkan olmasına imkan yok. Hem orada volkan olmaz hem de volkan o şekilde oluşmaz. O bölge peş peşe iki büyük deprem yaşadı. Olsa olsa heyelan olur. Duman dedikleri de heyelan sırasında yükselen toz bulutu" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta dumanların yükseldiği dağın sırrı ne? Naci Görür, nedenini Haberler.com'a açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
11 Şubat 2023 Cumartesi 22:48

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeden gelen bir görüntü paniğe neden oldu. Sosyal medyada yayılan bir videoda vatandaşlar, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık köyündeki Kuşkayası Dağı'nda depremden sonra dumanlar çıkmaya başladığını ardından da siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığını söyledi.

"OLSA OLSA HEYELAN OLUR"

Büyük yankı uyandıran görüntüyle ilgili Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'ye açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını ifade etti. Yaşanan durumun heyelan olduğunu belirten Görür, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Volkan olmasına imkan yok. Hem orada volkan olmaz hem de volkan o şekilde oluşmaz. O bölge peş peşe iki büyük deprem yaşadı. Olsa olsa heyelan olur. Duman dedikleri de heyelan sırasında yükselen toz bulutu. Bölge halkının tedirgin olmasına gerek yok. Herhangi bir tehlike arz ettiğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"DEĞİŞİK ŞEYLER OLUYOR BURADA"

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktığı iddia edilmişti. Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu belirtip şunları söylemişti: "Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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