Kahramanmaraş'ta CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü

Afet bölgesinden yapılan canlı yayında, insanların gıda sorunu olduğunu söyleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a tepki gösterildi.

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan şiddetli depremlerin ardından kenetlendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, geniş bir coğrafyada hissedildi.

Toplamda 11 ili vuran deprem, şehirleri enkaza çevirdi. Büyük bir yıkımın olduğu ve bilançonun giderek ağırlaştığı asrın felaketinde, devletin tüm kurumları harekete geçti.

İlk andan itibaren arama-kurtarma ekipleri bölgelere giderek çalışmalara katıldı.

Burada bir cana ulaşmak için büyük bir mücadele verilirken diğer yandan da depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.

Türkiye tek yürek oldu

Yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaş, deprem bölgesine yardım gönderdi. AFAD koordinesinde vatandaşlara ulaştırılan ihtiyaç malzemeleri, depremzedelere nefes oldu.

Barınma ihtiyacından beslenme ihtiyacına kadar birçok yardımlar yapılırken, ortaya çıkan birlik ve beraberlik görüntüleri dünyanın gündemine oturdu.

Deprem bölgesinde algı çalışmaları başladı

Sahada hummalı çalışmalar yapılırken, bu çalışmaları gölgede bırakmak isteyenler de oldu.

Devletin tüm imkanlarının afet bölgesine seferber edilmesiyle acı dolu günleri kısa sürede geride bırakmak amaçlandı.

Bu süreçte bölgelere giden siyasi liderler, acı üzerinden siyaset yaparken, bazı provokatif kişiler ise bu süreçte algı çalışmalarına başladı.

'İnsanların gıdaları yok' iddiası

Bunlardan biri de CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal oldu.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'a giden Sarıbal, burada Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Muhabirin, "Burada acilen yapılması gereken nedir?" sorusuna yanıt veren Sarıbal şu ifadeleri kullandı: