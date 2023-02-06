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Kahramanmaraş'ta büyük DEPREM: 7.4'lük sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, çevre illerde de artçı depremler devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta büyük DEPREM: 7.4'lük sarsıntı birçok ilde hissedildi
Kamusaati
Kamusaati
06 Şubat 2023 Pazartesi 12:49

Saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Göçük altında kalanlar var

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre, merkez üssü Kahramanmaraş dahil bazı illerde evlerin yıkıldığı ve göçük altında kalanların olduğu öğrenildi.

Kandilli'ye göre merkez üssü Gaziantep, büyüklüğü 7.5

Kandillli'nin verilerine göre ise deprem Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sofalaca köyü merkezli ve 7.5 büyüklüğünde kaydedildi.

Birçok ilde hissedildi

Deprem, Kahramanmaraş dahil birçok çevre ilde hissedildi.

5 ve 6 üzeri çok sayıda sarsıntı

Kahramanmaraş’taki deprem sonrası Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır’da yıkılan binalar var. Bölgede 5 ve 6 şiddeti üzerinde çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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