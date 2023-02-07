Kahramanmaraş'ta acı dolu kare

Kahramanmaraş'ta bir baba, depremde hayatını kaybeden kızının elini bir an olsun bırakmadı. O kare tüm dünyayı hüzne boğdu.

Türkiye depremde kaybettiklerine ağlıyor... Kahramanmaraş merkezli iki deprem meydana geldi. İlki 7.7, ikincisi ise 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Kızını kaybetti, elini bir an olsun bırakmadı Ülke tarihinin en büyük depreminde yaralar sarılmaya çalışılırken dünyaca ünlü bir haber ajansı, Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısını kayda aldı. Çekilen fotoğraf karesinde Mesut Hancer isimli depremzede, sarsıntıda enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elinden tutuyor. Tüm dünyaya yansıdı Objektiflere yansıyan o acı dolu kare görenlerin yüreklerini yaktı. İşte o acı dolu anlardan geriye kalan o fotoğraf karesi...