Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeye yardım yapan şirketlerin listesi

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımız için ülkenin önemli şirketleri milyonlarca lira bağış yaptı.

Türkiye tarihi felaketini geride bırakmak için kenetlendi.

7.7 ve 7.6 ile sarsılan 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferberlik başladı.

Türkiye'nin tüm bölgelerinden sivil ve yerel yönetimlerinden ihtiyaç malzemesi yağarken Türkiye'nin büyük firmaları da ellerini taşın altına soktu.

Bu kapsamda birçok firma, gerek nakit gerekse ihtiyaç maddesi bakımından bölgeye yardım ulaştırıyor.

İşte o firmalardan bazıları;

Baykar, 655 milyon lira

Cengiz Holding, 500 milyon lira

Yıldız Holding, 175 milyon lira

Kalyon Holding, Gaziantep’in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent

Hedef Holding, 5 milyon lira

TikTok Türkiye, 200 bin dolar

Mercedes Benz, 1 milyon euro

Mango, 3 milyon lira

Sepil Holding, 5 milyon lira

İnfo Yatırım Menkul Değerler, 1 milyon lira

Smart Güneş Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi, 3 milyon lira

Ege Endüstri ve Ticaret, 1 milyon lira

Investco Holding, 10 milyon lira

Naturel Yenilenebilir Enerji, 10 milyon lira

Merko Gıda, 500 bin lira

TGS Dış Ticaret, 250 bin lira

Yemeksepeti, 3 milyon

Katmerciler Araç Üstü Ekipman, 1 milyon lira

Inveo Yatırım Holding, 6 milyon liralık yardım fonu

Gedik Yatırım Menkul Değerler, 3 milyon lira tutarında yardım fonu

Koleksiyon Mobilya, 2.5 milyon lira

Peker GYO, 5 milyon

Üsküdar Belediyesi 20 milyon lira

TMSF'den AFAD'a 102 milyon lira yardım

Öte yandan TMSF de AFAD'a 102 milyon lira yardımda bulunduğunu bildirdi.

Koza Altın bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli madenciler, arama kurtarma ekip ve ekipmanları bölgeye sevk edildi.

Açıklamaya göre, TMSF ve TMSF yönetimindeki şirketlerinden deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek olmak üzere, ilk günden itibaren AFAD ve KIZILAY iş birliğiyle çalışmalara başlanıldığı belirtildi.

TMSF'den yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi:

Yardım faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmekte olup ayrıca nakdi olarak AFAD’a 102 milyon lira yardımda bulunulmuştur. Öncelikle Koza Altın bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli madencilerimizden arama kurtarma ekip ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Aydınlı Grup bünyesindeki şirketlerden kadın, erkek ve çocuklar için başta kışlık kıyafet, mont, kaban, kazak, eldiven, bere, termal içlik gibi yaklaşık 120 bin adet ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir.



Erciyes Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerden toplamı 60 bin adedi bulan yatak, yorgan, yastık, battaniye ve ısıtıcı bölgeye intikal ettirilmiştir. Naksan Holding bünyesindeki iki fabrika, çalışan ve yakınlarından oluşan yaklaşık 1500 depremzede barındırmaktadır. Barınma ve ihtiyaç malzemelerinin korunması amacıyla branda ve çadır kentlerde zemin soğuğunu kesmek için kullanılacak halılar AFAD’a teslim edilmiştir.

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