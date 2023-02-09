Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeye yardım yapan şirketlerin listesi

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımız için ülkenin önemli şirketleri milyonlarca lira bağış yaptı.
Türkiye tarihi felaketini geride bırakmak için kenetlendi.
7.7 ve 7.6 ile sarsılan 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferberlik başladı.
Türkiye'nin tüm bölgelerinden sivil ve yerel yönetimlerinden ihtiyaç malzemesi yağarken Türkiye'nin büyük firmaları da ellerini taşın altına soktu.
Bu kapsamda birçok firma, gerek nakit gerekse ihtiyaç maddesi bakımından bölgeye yardım ulaştırıyor.
İşte o firmalardan bazıları;
Baykar, 655 milyon lira
Cengiz Holding, 500 milyon lira
Yıldız Holding, 175 milyon lira
Kalyon Holding, Gaziantep’in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent
Hedef Holding, 5 milyon lira
TikTok Türkiye, 200 bin dolar
Mercedes Benz, 1 milyon euro
Mango, 3 milyon lira
Sepil Holding, 5 milyon lira
İnfo Yatırım Menkul Değerler, 1 milyon lira
Smart Güneş Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi, 3 milyon lira
Ege Endüstri ve Ticaret, 1 milyon lira
Investco Holding, 10 milyon lira
Naturel Yenilenebilir Enerji, 10 milyon lira
Merko Gıda, 500 bin lira
TGS Dış Ticaret, 250 bin lira
Yemeksepeti, 3 milyon
Katmerciler Araç Üstü Ekipman, 1 milyon lira
Inveo Yatırım Holding, 6 milyon liralık yardım fonu
Gedik Yatırım Menkul Değerler, 3 milyon lira tutarında yardım fonu
Koleksiyon Mobilya, 2.5 milyon lira
Peker GYO, 5 milyon
Üsküdar Belediyesi 20 milyon lira
TMSF'den AFAD'a 102 milyon lira yardım
Öte yandan TMSF de AFAD'a 102 milyon lira yardımda bulunduğunu bildirdi.
Koza Altın bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli madenciler, arama kurtarma ekip ve ekipmanları bölgeye sevk edildi.
Açıklamaya göre, TMSF ve TMSF yönetimindeki şirketlerinden deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek olmak üzere, ilk günden itibaren AFAD ve KIZILAY iş birliğiyle çalışmalara başlanıldığı belirtildi.
TMSF'den yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi:
Yardım faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmekte olup ayrıca nakdi olarak AFAD’a 102 milyon lira yardımda bulunulmuştur. Öncelikle Koza Altın bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli madencilerimizden arama kurtarma ekip ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Aydınlı Grup bünyesindeki şirketlerden kadın, erkek ve çocuklar için başta kışlık kıyafet, mont, kaban, kazak, eldiven, bere, termal içlik gibi yaklaşık 120 bin adet ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir.
Erciyes Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerden toplamı 60 bin adedi bulan yatak, yorgan, yastık, battaniye ve ısıtıcı bölgeye intikal ettirilmiştir. Naksan Holding bünyesindeki iki fabrika, çalışan ve yakınlarından oluşan yaklaşık 1500 depremzede barındırmaktadır. Barınma ve ihtiyaç malzemelerinin korunması amacıyla branda ve çadır kentlerde zemin soğuğunu kesmek için kullanılacak halılar AFAD’a teslim edilmiştir.
Kızılay iş birliğiyle 4 adet seyyar mutfakta günlük 20 bin kişiye yemek
Bunların haricinde jeneratörler, akaryakıt, tüp, su tankları, seyyar tuvaletler, powerbank, ekmek ve kuru gıda gibi acil ihtiyaçlar ve temel yaşam malzemelerini içeren 60 tır malzeme deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Kızılay iş birliğiyle 4 adet seyyar mutfakta günlük 40 bin kişiye yemek, Akyaka Park AVM tarafından günlük 30 bin kişiye yemek vermek için Gaziantep’te iki adet seyyar mutfak faaliyete geçirilmiştir. Koza Grubu tarafından Kahramanmaraş/Türkoğlu’nda ve Erciyes Anadolu Grubu Kahramanmaraş’ta, Aydınlı Grubu Hatay/Kumlu’da 3 seyyar mutfakla yaklaşık 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek teminine başlanmıştır.
İlk aşamada acil ihtiyaç listesindeki bu yardımlar gönderilmiş olup, benzeri yardımlarımız kesintisiz deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edecektir. Ayrıntılar Akyaka AVM, Aydınlı, Erciyes Anadolu, ve Koza Grubu'nun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmaktadır.