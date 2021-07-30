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Kahraman personeller, yangını söndürdükten sonra toprakta uyudu

Yangın söndürme çalışmalarının ardından yorulan 3 personelin toprakta uyuduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla fotoğraflandı.

Kahraman personeller, yangını söndürdükten sonra toprakta uyudu
30 Temmuz 2021 Cuma 19:29

Ülkenin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlarla birlikte tüm ekipler seferber oldu.

71 ayrı noktada çıkan yangınlarda uçak, helikopter, arazöz gibi yangın müdahale araçlarıyla kontrol sağlanırken, binlerce personel de sahada görev alıyor.

Yangın çıkan bölgelerden birinde yapılan başarılı söndürme çalışmasının ardından 3 personelin uyuduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.

MÜCADELENİN FOTOĞRAFI

Devrilen ve yanan ağaçlar arasında kıvrılarak uyumaya çalışan 3 personelin fotoğrafı, mücadelenin boyutunu da gözler önüne serdi.

Kahraman personeller, yangını söndürdükten sonra toprakta uyudu #1

YANGIN SÖNDÜRME HORTUMLARINA SARILDI

Kameraya yansıyan bir diğer görüntüde de personelin, yangın söndürmek için kullanılan hortumlara sarılarak uyuyakaldığı görüldü.

Kahraman personeller, yangını söndürdükten sonra toprakta uyudu #2

KENDİNİ TEDAVİ EDİP MÜDAHALEYE DEVAM ETTİ

Yangına müdahale eden bir personel de, müdahale sırasında yaralandı. Yaralanan personel, kendi kendini tedavi etmesinin ardından yangın söndürme çalışmalarına devam etti.

Kahraman personeller, yangını söndürdükten sonra toprakta uyudu #3

Kahraman personeller, yangını söndürdükten sonra toprakta uyudu #4

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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