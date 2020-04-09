Kağıt Toplayıcısına Kesilen Para Cezasını Elazığ Valisi İptal Etti

Elazığ’da corona virüsü nedeniyle uygulama yapan polis, sepetli motosikletle hurda topladığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 TL’si corona virüsü tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesti. Hurdacıya kesilen para cezası sonrasında Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kağıt toplayıcısı şahsa verilen cezanın kaldırılması talimatını verdi.

Kağıt Toplayıcısına Kesilen Para Cezasını Elazığ Valisi İptal Etti
09 Nisan 2020 Perşembe 18:24

Kağıt Toplayıcısına Kesilen Para Cezasını Elazığ Valisi İptal Etti

Elazığ’da corona virüsü nedeniyle uygulama yapan polis, sepetli motosikletle hurda topladığı tespit edilen bir kişiye 3 bin 150 TL’si corona virüsü tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesti. Hurdacıya kesilen para cezası sonrasında Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kağıt toplayıcısı şahsa verilen cezanın kaldırılması talimatını verdi.

Kağıt toplayıcısına kesilen para cezası kaldırıldı

kamusaati.com editörlermizin sabah saatlerinde yaptığı haberi gören Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Yasaklara uymayan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5'inci maddesi gereği corona virüsü tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmiş ve şahsın, motoru da çekiciyle çekilmişti. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım  Vatandaşın durumunu incelemeye aldı ve ;

CEZANIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Yaşanan olay sonrasında gelişmeleri öğrenen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kağıt toplayıcısı şahsa verilen 5 bin 606 verilen cezasının kaldırılmasını talimatını verdi.

 

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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